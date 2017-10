ETV endine juht Hagi Šein ütleb usutluses Eesti Päevalehele, et alanud kriisi najal peab rahvusringhääling tegema uudistesaate „Aktuaalne kaamera“ osas otsuseid, mida muuta ja mis peaks püsima.

„Põhimõtteliselt on ikkagi hea, et see nüüd juhtus, sest nad [ERR ] peavad nüüd midagi muutma,” ütles Šein. „Nüüd nad peavad üles otsima selle, mis on püsiv, ja selle, mida tuleb kindlasti muuta.”

Šeini hinnangul peab rahvusringhääling tegema tõsiseid otsuseid. Seejuures tuleb arvestades mitmete asjadega: uudistemaastiku ja tarbimisharjumuste muutumist, pakkumiste rohkust, teleuudiste tegemise hinda, senist toimetust ja uue meeskonna tulekut.