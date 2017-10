Nädalavahetuse ilm on Eestimaa sügisele tüüpiline. Õues on rõske ja niiske ja tuuline. Üks sajurinne läheb ja teine juba tuleb. Talvekaunitarist on jäänud järele nõiamoor.

Laupäeva öö on pilves selgimistega. Kohati sajab vähest lund ja lörtsi, rannikul vihma, kirjutab Riigi Ilmateenistus kodulehel.

Laupäeva hommikul jõuab Lääne-Eestisse uus vihmasajuala. Tuul pöördub põhjast edelasse ja lõunasse ja puhub tugevusega 3-9 meetrit sekundis, hommikuks tugevneb saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 0..-5, saartel ja läänerannikul kuni +5°C.

Päeval on pilves ilm. Sadu levib läänest itta. Lääne-Eestis sajab vihma, Ida-Eestis enamasti lörtsi. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtul pöördub saartel läände ja loodesse. Õhutemperatuur on 0..+5, saartel kuni +8°C.

Ja ega pühapäevgi teistmoodi ole. Tuul hakkab jälle tormi mõõtu võtma - rannikul on loode- ja põhjatuule kiirus puhanguti 20 meetrit sekundis. Miinuskraade ei ole oodata, sooja on kuni kuus kraadi ning sajab vihma, sekka lörtsi. Praeguse prognoosi järele on õrn lootus pilvede vahelt päikest näha alles esmaspäeval.