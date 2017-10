Ka tänapäeval eeldab pühakuks saamine imetegu – kõige sagedamini on selleks kellegi imeline tervenemine, mis peab olema ametlikult dokumenteeritud ning pühakukandidaadiga seondatav. Oklahomast pärit katoliku preester isa Stanley Rother on pühakustaatusest just ühe imeteo kaugusel. Temast saaks esimene meessoost pühak Ameerika Ühendriikides.

23. september 2107, Oklahoma City. Kell näitab keskpäeva. Kohaliku konverentsikeskuse (Cox Convention Center) ümber vonkleb sadade meetrite pikkune järjekord. Algamas on ainukordne sündmus Ameerika Ühendriikide ajaloos – Oklahomast pärit preestri Stanley Rotheri õndsakskuulutamine.

Seni ei ole maailma mõjukaimal riigil ühtki meessoost pühakut. Isa Stanley on esimene USA päritolu mees, kes on nii lähedal pühakustaatusele. Pärast õndsakskuulutamist on vaja veel vaid üht – dokumenteeritud ja Vatikanis kinnitatud – imetegu, et paavst saaks õndsakskuulutatud preestri pühakuks kanoniseerida.