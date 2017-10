Neljapäeval, 26. oktoobril tutvus moetegelastest koosnev seltskond H&Mi showroom’is H&Mi värskeima disainerkoostööga, mille partneriks on nii kuulsuste kui moeprofessionaalide poolt armastatud ERDEM. Kollektsiooni iga ese on disainitud üksnes H&Mile ning jõuab 2. novembril müügile umbes 220 kauplusesse üle kogu maailma. Eestis saab kollektsiooni osta Postimaja H&Mi kauplusest, mille uksed avatakse sellel päeval erandkorras kell 8.00 ning e-poest.

H&M esitles Eesti moemõjutajatele fantastilist disainerkoostööd ,,ERDEM x H&M“ (Jelena Rudi)

Kanada-Türgi taustaga Londonis töötav must-have disainer Erdem Moralioglu disainis H&Mi jaoks uhiuue naistekollektsiooni ja oma karjääri esimese meestekollektsiooni. Mälestustest ja lugudest tulvil ,,ERDEM x H&M“ on sügavalt isiklik kollektsioon, mis vaatab tagasi disaineri noorusele ja tema viimase aastakümne töid iseloomustavatele märksõnadele. Selles on vihjeid Inglise filmides nähtud romantilistele kleitidele, disaineri isa mantlile, mida emal oli tavaks enda õlgadele seada ja laheda stiiliga 90ndate telesaadetele ja muusikavideotele. Kollektsiooni luues kujutas disainer ette Inglise maakohas asuvat unenäolist pelgupaika.

H&M esitles Eesti moemõjutajatele fantastilist disainerkoostööd ,,ERDEM x H&M“ (Jelena Rudi)

,,ERDEM x H&M“ naistekollektsioon peegeldab Erdemi üht suurimat kirge ja on seetõttu üle külvatud lilledega, mis domineerivad ennekõike kleitidel. Täpsust lisab rätsepatöö − kehasse töödeldud hall pükskostüüm, tumesinine kaherealine mantel ja kunst-leopardinahast kasukas, mis on tõlgendus Erdemi 2015. aasta sügistalvises kollektsioonis esitletud mantlist. Pehmust lisavad kudumid näiteks seriaali ,,Twin Peaks“ tegelastest inspireeritud varrastel kootud lühikesed mohäärdžemprid, aga ka pitspluusid, lillelise mustriga T-särgid ja pusad. Ka aksessuaarid on silmapaistvad. Näitena võib tuua imitatsioon-krokodillinahast kalliskividega kaunistatud käekotti, mis on inspireeritud Erdemi ema 60ndate aastate fotodest. ,,ERDEM x H&M“ look’ile panevad punkti sukad, sokid ja kaelarätikud.