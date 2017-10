Eakas Ingrid ei oska poja ootamatust kadumisesest midagi arvata. Tarmo käib tööl, niidab kodus korralikult muru, võlgu kellelegi ei ole, viina ei joo ja vaikse mehena kellegagi tüli ka ei nori. Ema ainus lootus on, et poeg võttis korraks aja maha ega soovi kellegagi suhelda. Samas on see „korraks“ veninud üüratult pikaks.

„Muidu oleksin vähemalt teadnud, et mingil põhjusel ta töökaaslase juurde ei jõudnud. Tarmo sõitis ka seekord läbi Lähte, kustkaudu on tööle kõige ligem. Lähtest Vasula alevikku, kus asub Tarmo töökoht, on kolm kilomeetrit. Lähtelt võis ta pöörata muidugi igasse ilmakaarde, sest alevikku läbib suur maantee. Vaevalt seal aga keegi sadade autode seas märkas, mis suunas pööras üks vana roheline Audi 80,“ tõdeb Ingrid.

Ema ootas poega õhtul koju, kuid õhtueinet polnud pakkuda kellelegi.

„Poeg on väga suur kohvijoodik. Selgi hommikul jõi oma kohvi ja täpselt veerand kaheksa astus uksest välja,“ meenutab Ingrid kadumishommikut.

„Jah, Tarmo on ka varem nõnda ära läinud, et ei ole mulle öelnud, aga mitte ligemale kuuks ajaks ja töö ajal.

Üle kümne aasta tagasi oli ta tõesti mõned päevad kadunud, kuid siis leidsime ta ikka ilusti haiglast üles. Keegi oli bussipeatuses näinud, kuidas Tarmo mööda teed kihutas. Sirgel teel sõitis Viljandimaal Suislepa külas oma Opeliga vastu jämedat puud. Pidi ikka kimama, sest auto tagaosa jäi puu najale püsti,“ meenutab Ingrid, ent lisab ta, et oma rahuliku loomu tõttu pole poeg kindlasti mingi kihutaja.

„Selle Opeliga ehk andis kiiremini sõita, aga Audi on nüüd küll nii vana, et poeg ütles, et seda pole mõtet enam parandada, sõidab nii kaua, kui sõidab, ja kogu lugu. Kolmteist aastat oli auto tema käes ja ostes oli see juba kümme aastat vana,“ seletab ema.

Telefon jääb tummaks

Tarmol oli tööle minnes telefon kaasas. Ingrid helistas talle järgmistel päevadel mitu korda, kuid vastuseks kõlas, et see number ei ole kättesaadav. Helistada üritasid ka nooremad lähedased, aga vastus oli ikka üks ja sama. Nüüdseks on kõik sugulased, tuttavad ja haiglad läbi helistatud ning politseile poja kadumise kohta avaldus tehtud.

NAGU TAVALISELT: Igal hommikul sõitis Tarmo oma kodumaja juurest viie kilomeetri kaugusele tööle. Ka sel hommikul, kui ta kadunuks jäi. (Aldo Luud)

„Tegelikult ma esimestel päevadel väga ei muretsenudki, sest arvasin, et järsku läks ühe tuttava daamikese juurde. Mis seal salata, ta on sellise iseloomuga, et kui miski ei meeldi, siis võib paar päeva vait olla. Aga me ei ole nüüd isegi nägelenud, tülitsemisest rääkimata. Ei olnud pojal kadumiseks ühtegi põhjust,“ usub Ingrid.

Mis puutub alkoholi, siis toob vanadaam ilmeka näite, kuidas kaks aastat tagasi tõi tema vanem tütar Tarmole sünnipäevaks suveniirpudelis väikese piparmündilikööri. „Tütar ütles naljatades, et tõin sulle närvirahustuseks. Tookord sai pudelikene küll lahti võetud, aga see seisab siiani kapis. Ma ei oska midagi arvata. Kindlasti ei võtnud ta kätte ega põrutanud Lätti või Saksamaale. Ta on lihtne mees, kes on puidufirma kõrval töötanud kooli juures remondimehe ja katlakütjana, ta niidab ilusti meie koduümbrust ega ole kellelegi võlgu. Oma asju hoiab ta väga. Nüüdki tõi mootorsae enne külmasid lausa elutarre. Poja, südamest loodan, et sinuga on kõik korras, anna palun endast teada!“ palub murest murtud Ingrid.

Politsei on küsitlenud Tarmo tööandjat, kolleege ja tuttavaid, kahjuks pole keegi temast midagi kuulnud. On saanud selgeks, et haiglas ega teadaolevate sõprade-tuttavate juures teda ei ole. Kogutakse uusi infokilde, et tema asukoht tuvastada.