Sotsiaalministeerium kavatseb töövahendusega tegelevatel ettevõtetel nagu CV Keskus ja CV-Online keelata tööd otsiva inimese automaatotsingud tunnuste alusel, mis võivad viia ebavõrdse kohtlemiseni.

Edaspidi võetakse ettevõtjatelt võimalus sorteerida kandidaate näiteks soo, vanuse või emakeele järgi. Isikuandmete töötlemine peab piirduma kvalifikatsiooni ja töökogemusega, vahendas TV3 "Seitsmesed". Mõned erandid on aga lubatud.

"On mõistetav, et kui tööandja otsib endale baleriini, siis on selge, et tegemist on naisega, ja sellist otsingut on lubatud teha. Ja kui otsitakse kasiinosse diilerit, on lubatud otsida inimest, kes on üle 21 aasta vana," selgitas sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna juhataja Sten Andreas Ehrlich.