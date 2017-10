Maarika räägib, et käis Zandiga õhtusöökidel, kui mees Eestis oli, ning koos reisiti Šveitsi ja Ameerikasse. „Loodan siiralt, et ta on praegu hea tervise juures ja tema tegemised lähevad edukalt.”

Maarika (nimi muudetud) tutvus Zandiga umbes kümme aastat tagasi. „Minuga kontakteerus meilitsi üks tol ajal tuntud meediategelane ja selgitas, et tahab mulle tutvustada Šveitsi ärimeest, kes plaanib Eestis projekte. Et ehk läheb see edasi koostööks või tekib lihtsalt kasulik tutvus,” meenutab ta. Koos mindi lõunale ja selgus, et Zand tunneb Eestis paljusid inimesi. „Meil oli palju ühiseid tuttavaid, ta tundis paljusid sel ajal avalikkuse ees figureerinud inimesi. Minu tuttavad suhtlesid temaga avalikult, reisisid koos ja rääkisid Zandist positiivselt ning nii võtsin ka mina ta ruttu omaks,” räägib Maarika. Selleks ajaks oli Zand reisinud Eesti vahet juba pea kümme aastat.

„Fakt on, et Iraj Zandile on noored ja ilusad tüdrukud alati meeldinud. Ma ei usu, et on vale, kui su armuke või elukaaslane sind materiaalselt toetab,” räägib naine, kes on tuttav Laura Kõrgemäe kupeldamisskandaali keskmes oleva ärimehe Zandiga.

Maarika ütleb, et pärast tutvumist tiirutas mees tema ümber paar aastat päris elavalt. „Muidugi üritas ta ligi ajada ja minuga suhet luua, kuid ma olin sel ajal suhtes ja armunud ning tal polnud suurt šanssi.” Maarikat Zand ei ahistanud. „Ta palus abi mõne firma käivitamisel, võib-olla selleks, et suhtlust üleval hoida, kuid sellest ei tulnud midagi välja. Ta tahtis Eestisse ja Balti riikidesse tuua eri frantsiise, avada kinnisvaraärisid ja toetada lastekodusid. Uudishimuliku ja ambitsioonika noorena tahtsin ma sellest kõigest osa saada,” räägib Maarika.

Viimati kohtus ta Zandiga 2009. aastal. Mida arvab Maarika kupeldamissüüdistustest, mis on tabanud Laura Kõrgemäed ja Zandi? „Kupeldamine ei ole skandaal, vaid kuritegu,” on ta resoluutne. „Laurast ei oska ma rääkida, aastaid tagasi kohtusime põgusalt Iraj seltskonnas, kuid sõbrannasid meist ei saanud. Loodan siiralt, et sellele agentuuriloole on mingi muu põhjendus. Laura on siiski noor ema,” ütleb Maarika. „Loodan, et noored tüdrukud mõistavad, et modelli- ja promotööga kaasnevad paratamatult soovimatu meeste tähelepanu ja lähenemiskatsed. See on alati nii olnud ja kindlasti ei muutu.”

Maarika kinnitab, et kui tema kümme aastat tagasi Zandiga reisidel käis, ei teinud talle keegi liiga ning teda ei sunnitud millekski. „Arvan, et tema juures on nüüdseks külas käinud sadu, kui mitte tuhandeid eestlasi – tema endaga, üksi, elukaaslaste, sõprade ja peredega. Teda ümbritses juba kümme aastat tagasi suur seltskond, kuhu kuulusid edukad noored, tuntud näod, ärimehed ja ajakirjanikud. Ei tasu kedagi kellegagi suhtlemise eest halba valgusesse panna.“

Tutvustamises pole midagi amoraalset

Maarika meenutab, et Zand palus temalgi ennast mõnele inimesele tutvustada, ning naist hakkas häirima, et mees püüab tema kaudu tutvusi leida. „Väljendasin oma ebamugavust, ta vabandas ega surunud end peale. See oli vist ka põhjus, miks me hakkasime vähem suhtlema. Lisaks kasvasin ma suureks, pidutsemisest ja seltskondlikust elust välja.“

Maarika teab, et inimesed lasevadki end kellelgi kokku viia inimestega, kes isiklikus plaanis meeldivad või kellega on soov tööalaselt kontakti luua. „Kellegi omavahelises tutvustamises ei näe ma midagi amoraalset.“

Zandile on alati meeldinud noored ja ilusad tüdrukud. „Ma ei usu, et on vale, kui su armuke või elukaaslane sind materiaalselt toetab. Vanusevahe võiks siiski jääda mõistlikkuse piiridesse,“ leiab Maarika.

Tema meelest võib Zandi kohta juttude levitamise taga olla mõni tüli või kibestumus. „Võimalik, et keegi kahetseb oma samme.“ Maarika kinnitab veel kord, et temal Zandiga seoses halbu mälestusi pole. „Arvan, et ta kasutas mind mingis mõttes ära küll, kuid see ei häiri – sellest on nii palju aastaid möödas.“

Maarika usub, et paljud kasutavad Zandi ennastki ära, sest tal on tõesti palju raha. „Mul pole põhjust arvata, et ta on halb inimene. Tundub, et kõik tema praegused või endised sõbrad vaikivad, ja ma arvan, et vaikivad just need, kes on ise Zandi ära kasutanud ega julge seda tunnistada.“

Maris Altma (Meelis Tomson)

Endine tõsielustaar: mitmed oksendasid pärast Zandiga magamist, sest see oli nii vastik

Katharina Toomemets

Endine tõsielustaar, saatest „Unistuste printsess“ tuule tiibadesse saanud Maris Altma kirjutab oma blogis, et tema endine sõbranna on aastaid tagasi suhelnud ärimees Iraj Zandig, kes koos Laura Kõrgemäega on kupeldamisskandaali keskmesse sattunud.

„Süda peksab mul vist 150km/h. Süda paha, käed märjad. Ma vist saan mingi närvivapustuse kohe,“ kirjutab Maris, et ta on juba aastaid teadnud skeemi, millel tegelikult on palju tumedam külg. Altma kirjutab, et tema endine sõbranna leidis aastaid tagasi kuskilt rikka ärimehe, kes teda heldelt toetas. „Siis vähe ma teadsin, et see sama I.J ( kõik aga hääldasid AJ) , Ameerika ärimees on sellise asja osaline ja Laura ka seal hulgas,“ ei suuda Maris uskuda. Sõbranna sai Marise sõnul Zandilt 1500 eurot ja kutsus tema juurde ka teisi. „Nii mitu tuttavat läks, kokku tean viit. Kõik omast vabast tahtest. Kes toetas selle rahaga oma ülikooli, kes elas head elu, nii vähemalt kuulsin.“ Maris paljastab, et tallegi pakuti seda varianti, kuid tema loobus.

Kui Maris nägi TV3 uudislugu, kus kogu skeem paljastati, pidi ta enda sõnul pikali kukkuma. Et sõbranna oli talle varem mehe Facebooki kontot näidanud, tundis Maris ta kohe ära. „Eesti on ikka nii väikene, uskumatu. See skeem on ilmselt julmalt lai ja hõlmab ikka päris tugevalt koorekihti. Tean nii palju, et kõik tutvusid omavahel kokaiinipidudel. Seda tõmmati vasakule ja paremale.“