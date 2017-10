2009. aastal sai alguse ETV igaõhtune meelelahutuslik uudistesaade, mida hakkas juhtima ERRi saatejuhtide raskekahurvägi – ehk unustamatu paar Marko Reikop ja Anu Välba. Kaheksa aasta jooksul, kui saade on eetris olnud, on seal juhtunud nii mõndagi šokeerivat, halenaljakat ja meeldejäävat. Nüüd, Solarise 2009. aastal 1,3 miljonit krooni maksma läinud (lisaks veel umbes miljoni krooni eest tehnikat) stuudioga hüvastijätu eel, sobib tagasi vaadata ja meenutada kõiki uskumatuid seiku, mis on korda saadetud stuudios, mille saatemeeskond ristis “dušikabiiniks”.

Mees kallas end “Ringvaate” stuudio akende taga fekaalidega üle

2011. aastal šokeeris kõiki sündmus, mille käigus puistas keegi mees “Ringvaate” stuudio akna taga laiali kotitäie fekaale. Apollo raamatupoodi külastanud inimeste sõnul oli hais kohutav ja muidugi läks sündmus ka eetrisse. Esmalt valas mees fekaalid enda peale ja hakkas seejärel kõva häälega protestima, kuid väljaheidetega kaetud haisvat meest ei tahtnud isegi turvamehed puudutada. Lõpuks saabunud politsei viis mehe koos meedikutega raviasutusse.