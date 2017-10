„Helistan teile, et öelda: USA-st tuleb kohe suur uudis.“ Sellise kõne sai väike kohalik Briti ajaleht Cambridge News 1963. aasta 22. novembril. 25 minutit hiljem hukkus president John F. Kennedy tulistaja kuulide läbi.

Tegelikult avaldati dokument ajalehele tehtud telefonikõnest juba selle aasta juulis, kuid siis jäi see tähelepanuta. Nüüd, kus väljas on pea kõik Kennedy mõrvaga seotud dokumendid, torkas silma ka see salapärane telefonikõne.

Märkmed, mis telefonikõne kohta tehti, räägivad järgmist: „Helistaja ütles vaid, et Cambridge Newsi reporter peaks helistama Londonis asuvasse Ameerika saatkonda, sest tulemas on suur uudis. Seejärel pani toru ära. Reporter, kes kõne vastu võttis, helistas pärast uudist presidendi surmast politseisse, kes omakorda informeeris [Briti luureagentuuri ] MI5. Tähtis on märkida, et MI5 arvutuste järgi tehti kõne umbes 25 minutit enne kui presidenti tulistati. Cambridge'i reporter ütles, et pole varem selliseid sõnumeid saanud ja MI5 kinnitab, et nende teada on ta täie mõistuse juures ohutu isik, kelle kohta puudub julgeolekutoimik.“