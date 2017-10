Täna oli „Ringvaatel“ viimane õhtu Solarise keskusesse ehitatud stuudios. Juba esmaspäeval lähevad nad eetrisse telemajast, uuest stuudiost. Viimase saate puhul kutsusid saatetegijad omale külla kõik sõbrad.

Üheks saatekülaliseks oli Ott Lepland, kes on üks neist, kes on „Ringvaates“ kõige rohkem olnud. Lepland on käinud 17 korda „Ringvaate“ otsestuudios ning 59 korda olnud osaline nende lugudes.

Saate lõpus kutsuti stuudiosse kõik inimesed, kes õhtuks Solarisse kogunenud oli. Kui alguses tundus, et fänne oli kokku tulnud kümne ringis, siis lõpuks sai neid stuudiosse kokku lausa 70 ringis.

Ja nagu ühele viimasele saatele kohane, pärandas Reikop Õhtulehele edasi ka seitse ja pool aastat „Ringvaate“ stuudio kapis seisnud hamburgeri ja friikartulid.

Vaata videost, mis viimases saates toimus!