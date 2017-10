Ööl vastu 26. oktoobrit Tartus kaduma läinud noormehe otsingu kestavad. Lisaks politseijõududele on otsingutesse kaasatud ka vabatahtlikud. Politseil on aga palve Tartu kesklinna turvakaamerate omanikele, et nad vaataksid läbi salvestused.

"Politsei ja vabatahtlikud on endiselt Tartu linnatänavatel väljas leidmaks märke 20-aastasest Renetist. Politsei õhtuseks peamiseks eesmärgiks maastikul on Roosi tänavale ja selle ümbrusesse jäävate majapidamiste ümbruse, hoovide ja kõrvalhoonete kontrollimine. Samuti jätkavad vabatahtlikud tegutsemist Jaamamõisa piirkonnas, kus oli Reneti endine elukoht," rääkis Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.

"Politsei jätkab turvakaamerate salvestuste kogumise ja analüüsiga saamaks lisainfot Reneti võimalikust liikumissuunast.