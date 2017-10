Esmaspäeval hakkas sotsiaalmeedia kihama, kui Hanf Kungi räppar Azma esitas staarräppar Aropile väljakutse võtta omavahel mõõtu räpibättelis, tehes selle kohta oma Facebooki lehel vastava sisuga postituse.

Arop keeldus väljakutse vastuvõtmisest oma Instagrami konto vahendusel.



Azma asja nii ei jätnud ja ütles, mis tal Aropi kohta öelda on oma uue dissträki vahendusel. Laulu sisust järeldub, et Arop ei pruugi olla nii puhas poiss, kui väidab end olevat. Näiteks väidab räppar Azma, et Arop on varastanud teistelt räpparitelt riime oma lugude tarbeks ning väljendab üleüldiselt Aropi kahepalgelist iseloomu.

Mis Aropil selle kohta öelda on ning kui palju on seal tõepõhja? Seda näitab ainult aeg.