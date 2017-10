Osa 20-aastase Reneti otsingutel osalevatest jõududest suunati täna Tartu Veeriku linnaosasse, et leida üles päeval kaduma läinud 11-aastast Janekit. Veel täna õhtul veidi enne kella kaheksat teatati politseist, et Janek jõudis koju tagasi ning ta on elus ja terve.

Erivajadustega poiss on ka varem samamoodi õues mängides aja- ja kohataju kaotanud, kuid siis on ta kiirelt üles leitud. Täna läks Janek kella 15 paiku Tartus Nisu tänaval õue mängima, kuid mõni aeg hiljem ema teda sealt ei leidnud ning kui poiss ei olnud õhtuks tagasi tulnud, teatas ema lapse kadumisest politseile. Seejärel alustasid korrakaitsjad kohe lapse otsinguid, edastas Lõuna prefektuur.

Esialgne töö Veeriku linnaosas ei ole veel tulemust andnud ja nii suunab politsei otsingutele ressurssi juurde.

Tartus kestavad linnaotsingud politseinike ja vabatahtlike osalusel, et leida 26. oktoobril kadunud 20-aastast Renetit.