Neljapäeva öösel jäi Tartus kadunuks 20aastane Renet, kes klubist Illusioon väljudes Narva maanteele ühiselamu poole minema hakkas. Täna õhtuks on teada, et noormees ei saanud ühiselamusse sisse ja seadis sammud Raadi linnaosa poole.

Politsei ja lähedased rääkisid kohe noormehe koolikaaslaste ja sõpradega. Ühiselt veenduti, et teda ei ole ei haiglas ega teadaolevate sõprade-tuttavate juures. Kahjuks polnud mitmesugused kontrollkäigud ja terve päev kestnud mastaapne otsinguaktsioon õhtuks tulemusi ei ole andnud.

Vabatahtlikud 20-aastase Reneti otsingul (Aldo Luud)

Turvakaamera lindistuselt on näha, et ööklubist tulnud Renet ei pääsenud ülikooli ühiselamu (Narva mnt 27) uksest sisse ja ta läks edasi Puiestee tänava poole. Viimast korda õnnestus tema asukoht positsioneerida Puiestee tänava ja Narva maantee ristumiskohal Peetri kiriku lähedal. Seepärast asus politsei koos kursusekaaslaste ja vabatahtlikega läbi kammima just Emajõe ja Eesti Rahva Muuseumi vahelisi alasid. Muu hulgas otsiti Raadi kalmistult, mis on linna suurim, ning Tartu seikluspargi ümbrusest. Tolles piirkonnaga on palju kõrghaljastusega rohealasid ja kohati ka tühermaad.

Vabatahtlikud 20-aastase Reneti otsingul (Aldo Luud)

Politsei palub, et Raadi linnaosas ja selle ümbruses elavad inimesed kontrolliksid esimesel võimalusel üle oma eramu juurde jäävad hooned, kuhu kõrvalised isikud võiksid sisse pääseda ja kuhu hädasolija ehk sooja otsima läks. Renet võis kadumisööl olla purjus.

VAADAKE KUURI: Noormees võis sooja saamiseks siseneda mõnda kõrvalhoonesse. (Politsei otsinguleht)

Noormeest otsiti ka Emajõel ja selle kallastel ning Raadi järvel ja selle ümbruses. Politseinikud ja vabatahtlikud tegid väikese pausi, käisid söömas ja näppe soojendamas ning kell seitse õhtul jätkati taas otsinguid. Seekord Roosi tänava piirkonnas ehk Hiinalinnas, kuhu jäävad ka Vene armee poolt maha jäetud varemed ja tühermaad. Eilne otsinguala oli suur: selle ühest otsast teise on isegi linnulennul kolm kilomeetrit. Politsei pressiesindaja ütles, et plaanis on otsida umbes kella kümneni õhtul.