Eesti ajaloomuuseumi direktor Sirje Karis rõhutas kõnes, et Eesti filmimuuseum on ajaloomuuseumi allüksusena olemas tegelikult juba 11. aastat, 4. oktoobrist 2006. Muide, samal kuupäeval (ehkki vana kalendri järgi) aastal 1896 toimus Eesti esimene filmiseanss, näidati Suurgildi hoones esimest korda filmi.

"Aastatega on tehtud päris palju. Kogutud, arvele võetud, hoiule pandud, nii nagu muuseumile kohane. Aga on ka tehtud palju filmiseansse, läbi viidud palju haridusprogramme, tehtud näitusi, tähistasime Eesti filmi 100. aastapäeva suurnäitusega "Siin me oleme" ja paar viimast aastat oleme ette valmistanud püsiekspositsiooni," meenutas Karis.

Kultuuriminister Indrek Saar ütles oma kõnes: "Ma loodan ja usun, et see muuseum ei saa olema mitte ainult koht, kus kogutakse, säilitatakse ja räägitakse sellest, mis on filminduses olnud, vaid saab olema ka kohaks, kus räägitakse, kuidas praegu on ja kuidas võiks olla."

Filmimuuseumi juhataja ja püsiekspositsiooni "Duubel üks" peakuraator Marie Mang mainis, et väljapaneku eesmärk on tõsta filmi kui lõpp-produkti kõrval esile filmiloome protsessi, mis haarab lugematul arvul erinevaid kunstnikke ja spetsialiste.

Filmimuuseumi püsinäitus võtab filmitegemise pulkadeks lahti ning jagab filmide tootmise saladusi. Väljapanek liigub etappide kaupa kaamerataguses maailmas, aimu saab muuhulgas nii stsenaariumi, võttepaiga, montaaži, valguse kui ka heli rollidest ühe hea filmi juures.