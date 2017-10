„Ma arvan, et esimene mõte oligi, et: „Mida ma teen siin saates nagu?“. Seda seepärast, et ma kõndisin peeglist mööda ja pidin päriselt šoki saama,“ räägib Daniel Levi Viinalass naerdes oma esmaemotsioonist, mis teda pärast grimmeerijate käe alt läbi käimist valdas.

Tema kehastatavaks oli sel korral Montenegro eurolaulik Slavko Kalezic. Laulja, kes tekitas möödunud Eurovisionil ütlemata palju kõneainet oma pika patsi, läbipaistva pluusi ja rohkem kui pisut nilbevõitu tantsuliigutustega. Ehkki nii publik saalis kui ka saatemeeskond lava taga olid Danieli esituse ajal naerust kõverad, suutis ta ise selles pisarateni naerutavas rollis jääda täiesti tõsiseks. Absoluutselt üks-ühele esitus tõi talle juba teist saadet järjest võidu.

Daniel tunnistab, et kõnealune number oli füüsiliselt päris raske - seetõttu, et etteaste nõudis tohutu pika patsiga hoogsat tuuseldamist ja tantsimist. Kui kõrvalvaatajale võib jääda mulje, et mis see ka ära ei ole, siis Danieli sõnul nõudis see tegelikult üsna kõva vastupidavust. „Ei tundu, et see kaaluks palju, aga tegelikult on päris raske niimoodi seda väntsutada. Ma täna tegelesin terve päev, et ma harjuks ära selle pika patsiga,“ ütleb ta. Proovides harjutas Daniel patsi keerutamist käepäraste vahenditega – näiteks mõne salli või lipsuga. „Alles täna sain ma selle patsi kätte ja sellega proovida – see on ikka kõvasti raskem,“ sõnab ta.

(Erlend Štaub)

Daniel suhtus oma etteastesse täie tõsidusega. Seda oli aru saada juba siis, kui ta enne lavale astumist koridoris hääleproove tegi. Ometi sel hetkel, mil loosiratas Danielile just kõnealuse artisti parodeerimiseks määras, ei suutnud ta sellesse numbrisse veel kuigi tõsiselt suhtuda. „Esialgu oligi tunne, et see on mingi nalja-number. Tegelikult leidsin tohutu väljakutse ka selles nalja-numbris – see ongi jääda nii tõsiseks, et sa ise nii usud sellesse mida sa teed,“ ütleb ta. Nõnda ta tõdebki, et just tõsiseks jäämine oligi kõnealuse paroodianumbri juures tema jaoks suurim väljakutse. Teatavasti ei hiilanud Slavko oma Eurovisoni etteastes kuigi ideaalse viisipidamisega. Kui raske on hea laulja jaoks sihilikult mööda laulda? „Nii ja naa. Selle osalejaga polnud nii raske. Natuke lihtsalt vinti peale ja juba lähebki veits mööda. See pole nii, et kui oled hea laulja, siis sa valesti ei oska laulda. Tegelikult ma ise oskan päris hästi mööda ka laulda, et see tuli täna kasuks,“ muigab Daniel.