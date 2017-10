1980. aastate menusarjast „Dünastia“ tuttav Catherine Oxenberg (56) on ahastuses. Näitlejanna püüab kõigest väest päästa oma 26aastast tütart kurikuulsast ususektist, mille liikmeid näljutatakse ja põletatakse tulise rauaga.

Jugoslaavia printsessi Elizabethi (Jelisaveta) vanem tütar Catherine on elanud pealtnäha muinasjutulist elu. Piltilus neiu debüteeris 1982. aastal telefilmis „Charlesi ja Diana kuninglik romanss“ Walesi printsessi Dianana. 1984 sai Catherine maailmakuulsas USA seebiooperis „Dünastia“ Amanda Carringtoni rolli. Nüüdseks purunenud abielust näitleja Casper Van Dieniga on Catherine'il kaks teismelist tütart: Maya ja Celeste Alma. Kuid Catherine'il on ka kolmas tütar, 1991. aasta juunis sündinud India Riven Oxenberg, kelle isa isikut ta pole avaldanud. Nüüd pihtis näitlejanna ajakirjale People, et poleemiline sekt on Indiale ajupesu teinud ja too keeldub sealt lahkumast, ehkki on eluohtlikult nälginud.

Õigupoolest tegi tütrele 2011. aastal ettepaneku osaleda enesetäiendusprogrammi Nxivm koosolekul Catherine, kes lootis nii Indiaga lähedasemaks saada. Ligi 20 aasta jooksul on umbes 16 000 inimest ladunud New Yorgi osariigi pealinnas Albanys tegutseva firma õpikodade eest välja koguni 3400 dollarit. Jüngrid kutsuvad Nxivmi juhti Keith Raniere'i (57) Vanguardiks ehk Eelväeks. Nxivm korraldab New Yorgis, San Franciscos ja Mehhikos kursusi, mis väidetavalt aitavad oma mina avastada ja arendada.