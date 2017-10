Režissöör Spielberg kaitses hiljem näitlejannat, kuigi möönis, et temalegi ei meeldi film mitmel põhjusel ja ta ei suuda seda vaadata. „Julial oli parajasti käsil elu üks katsumusterohkemaid aegu ja meie kõigi jaoks oli lihtsalt kehv ajastus, et ta juhtus „Kapten Konkskäes” mängima madalseisus.

Roberts teenis Tinkerhelli nime 1991. aasta muinasjutufilmi „Kapten Konkskäsi” („Hook”) võtteil haldjas Tinkerbelli kehastades. Filmiajakiri Premiere väitis toona, et Steven Spielbergi linateose kõrvalossa valitud superstaar Julia käitus võtteplatsil ehtsa diivana ning temaga oli raske töötada. „Veider olevus,” nentis Premiere. Ta tunnistas, et Roberts oli vahel sünge, mõnikord aga lausa hüsteeria piiril.

Tegi kolm päeva enne pulmi peiu sõbraga vehkat

Filmistuudio 20th Century Fox 14. võttepaviljonis seati 1991. aasta juunis juba üles lillekompositsioone, et pulmapaik sarnaneks paradiisiaiaga. Siis aga sai Robertsist see, keda ta kehastas samanimelises filmis aastaid hiljem – põgenev pruut. Ta tegi vehkat Sutherlandi lähedase sõbra Jason Patricuga.

SKANDAALNE SUHE: Julia hülgas Kieferi tolle sõbra Jason Patricu pärast. (VIDA PRESS)

See reetmine polnud nii jõhker, kui paistab. Nende suhe oli juba varem karile jooksnud. Viinavea poolest kurikuulus Sutherland kolis veebruaris Robertsi kodust välja ja tegi pesa odavasse hotelli, kus talle pakkus seltsi 24aastane strippar Amanda Rice. Sutherland kolis küll hiljem tagasi, kuid midagi oli pöördumatult muutunud. Rice jahvatas kollases ajakirjanduses enda ja Sutherlandi armuloost. Tema sõnul rääkis viimane talle, et “Kaunis naine” oli teinud Robersist ebakindla lumekuninganna. Näitlejanna läks haiglasse, väidetavalt gripi tõttu, kuid see pole päris kindel. Oli selge, et pulmad peavad ära jääma, ent kumbki ei tahtnud esimesena pidurit tõmmata. Kolm päeva enne pulmi tõmbas Roberts viimaks nende ühisele elule kriipsu peale. „Sellest pidi saama aastakümne fantaasiapulm...” parastas ajakiri People.

ÄRAJÄÄNUD PULMAD: Julia Roberts ja Kiefer Sutherland mõistsid, et nad pole kokku loodud, kuid kumbki ei söandanud pulmadele pidurit tõmmata. Otsustava sammu astus viimaks Julia. (VIDA PRESS)

Kuid Robertsi ja Patricu suhegi ei jäänud püsima. 1993 abiellus näitlejanna kõigi üllatuseks kantrilaulja Lyle Lovettiga, keda peeti nii kauni naise kohta veidraks partiiks – pikk nägu, pisikesed silmad, kõver suu...

ÜÜRIKE ABIELU: Kantrilaulja Lyle Lovettiga jõudis Roberts abielus olla vaid kaks aastat. (VIDA PRESS)

Kahe aasta pärast oligi abielu läbi, väidetavalt nende pingelise karjääri tõttu. 1998–2001 kurameeris Roberts näitleja Benjamin Brattiga, ent tema elu armastuseks kujunes ootamatult madala profiiliga mees. 2000. aastal filmi „Mehhiklane” võtteil tekkis Robertsil klapp operaator Daniel Moderiga. Too oli sel ajal abielumees. Veidi rohkem kui aasta hiljem andis Moder aga lahutuse sisse ning kui see jõustus, peeti Robertsi rantšos New Mexicos pulmad. Novembris 2004 tõi näitlejanna ilmale kaksikud Hazeli ja Phinnaeuse. 2007. aasta suvel täienes pere teise poja Henryga.

Roberts abikaasast: „Leidsin oma inimese.“

Roberts kinnitab Harper’s Bazaari intervjuus, et just nimelt Moder on teda maha rahustanud. „See kõik juhtus siis, kui tutvusin Dannyga... leidsin oma inimese. Kui mõtlen, mis mu elu minu eluks teeb, mis tundub loogiline ja paneb mind sisimas särama, siis on see Danny. Kõik on tulnud sellest.”

Roberts ja Moder on pärast „Mehhiklast” teinud koos mitu filmi, nende seas „Mona Lisa naeratus” ja „Tavaline süda”. Superstaar kinnitab, et abikaasa juuresolek sunnib teda pingutama. „Selles [koostöös] on tröösti, aga ka kabuhirmu, ja see on hea kombinatsioon. Kabuhirmu, sest inimene, kellele ma tahan kõige rohkem muljet avaldada, sihib mind pilguga.”

17 AASTAT KOOS: Julia kinnitab, et just operaatorist abikaasa Danny Moder on teinud temast selle inimese, kes ta praegu on. (VIDA PRESS)

Roberts valib väga, millistes filmides ta mängib, ning eelistab pigem kodurantšos pereema olla ja lapsi kooli-trenni kärutada. Ta loovutab Ameerika armastatuima näitlejatari tiitli meelsasti kellelegi teisele. „Me ju kõik teame sügaval sisimas, et inimene ei suuda kaua kikivarvul seista. Ühel hetkel kaotad paratamatult tasakaalu või väsid või ütled: „Nii, tulgu nüüd keegi teine, mina pean kempsu minema!” Olen saavutanud suuri asju ja saavutaksin muidugi heal meelel veelgi, et oma lastele ja mehele muljet avaldada. Aga teate, mis? Mind on heade rollidega juba ära hellitatud.”