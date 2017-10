Tallinki kruiisilaev Baltic Queen oli neljapäeva õhtul jõudnud ligemale ühe tunni nautida oma rutiinset sõitu idüllilistes Rootsi skäärides, kuu mereteed kuldamas, kui laeva kaptenisillal märgati merel nõrka kollast kuma. See pani laeva kaptenisillal häirekella tööle. Tavapäraselt sõiduks kasutatav automaatrool lülitati välja ja oma kindla käega haaras rooli tüürimees, et mööda manööverdada tundmatust kollakast kumaallikast, mis oli piisavalt väike, et ei paistnud radaripildil silma.

Neljapäeva õhtul jõudis meediasse väide, et Tallinki kruiisilaeval Baltic Queen, mis oli teel Stockholmist Tallinna, on reisija üle parda kukkunud. Kuigi laev andis välja sellelaadse teadaande, puudutas teade tegelikult rootslasest väikelaevnikku, kes triivis oma kütuseta alusega kruiisilaevale ette.

Takistusest mööda saadud, algas järgmine faas: tuli kindlaks teha, mis olukorraga on tegu. Selleks lasti üle laeva kuuldavale kolm pikka helisignaali, tähistamaks morsetähte O ehk koodi Oscar. „See on rahvusvaheline signaal sellest, et inimene on üle parda kukkunud,“ selgitab Lemendik.

Kõige rohkem puudutas signaal kiirvalvepaadiüksust, kes häire peale ruttas termoülikondasid selga tõmbama, et siis olukorda juba paadiga lähemalt uurida.

Meeskond selgitas välja, et kruiisilaeva teel triivis üks kuuemeetriline alumiiniumist alusega mootorpaat, millel oli kütus otsa saanud. Avariivalguse nõrgas kollakas kumas leidsid kiirreageerijad ühe Rootsi mehe, kes abi vajas. Mehe tervis, nagu ka paat, olid korras, kuid puudust oli kütusest, millega teekonda jätkata, vahendab Baltic Queen kapten kiirreageerijate muljeid.

Inimene üle parda?

Kui kolmesignaaliline häire kell 20.20 laeval välja anti järgnes sellele kolme minuti pärast ka avalik teadaanne reisijatele, mis viis osa reisijaid eksiteele laeval toimuva kohta. „Tähelepanu pardal viibivad reisijad! Meeskonnal on tegemist MÜP [mees üle parda] olukorraga. Meeskond tegeleb valgustamata objekti tuvastamisega.“

Suurimad uudistajad läksid edasi laevatekile, kus nägid peagi, et lisaks Tallinki enda päästejõududele, on sündmuskohal ka Rootsi päästeteenistus oma kahe paadi ja ühe helikopteriga, kes rootslase oma laevaga kodu poole aitasid. „Eeldan, et see on Rootsi päästeteenistuse tavapärane protseduur, et tõstavad ohutaseme esialgu kõrgemale ja saadavad välja üksusi rohkem kui vaja,“ selgitab Lemendik tehnikarohket pilti merel.

Kuid nähtu laevatekil ja meelde jäänud sõnad teadaandest – „/…/ mees üle parda /…/“ – pani osades reisijates pirni põlema – keegi ongi üle parda käinud! - ning see info hakkas ringlema, jõudes otsapidi ka meediasse.

„Ma ise seda ei näinud, aga kuulsin raadiost. Praegu otsitakse inimest veest ühe päästepaadiga ja õhust aitab helikopter,“ kirjeldas tõsimeeli üks reisija olukorda laeval.

Kapten Lemendiku sõnul anti üle laeva välja MÜP-häire just päästerühma ja selle varustust silmas pidades. „MÜP-situatsioonis kasutatakse rühmasid ja varustust, mis on omane olukordadele, kus inimene on üle parda kukkunud või kui on kiiresti vaja kasutada paati ning minna kedagi päästma.“