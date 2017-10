Kuulun nende hulka, kes leiavad, et kooseluseadus tuleb tühistada. Vabandage väljendust, aga see on seadusloojate sünnitatud väärakas „lapsuke“, mis ei täida eesmärki ja – nagu kooseluseaduse vastased ütlevad – lõhestab ühiskonda.

Homofoobid väidavad, et ühiskond lõheneb, kui kõigile vägisi sallivust peale suruda. Mina väidan aga, et ühiskond lõheneb, kui seadusandja teeb seadustega inimestel vahet.

Samasooliste kooselu reguleerimiseks ei ole vaja eraldi seadust. Selleks piisab vaid sõnastuse muutmisest perekonnaseaduses: lause „Abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel“ tuleb asendada lausega „Abielu sõlmitakse kahe inimese vahel“.

Oleme ühiskonnana piisavalt küps, et lubada armastust kõigile. Eeldusel, et see ei tee haiget teisele osapoolele. Selle asemel et lõputult arutada kooseluseadust ja selle rakendusakte, oleks aeg homode abielu seadustada.