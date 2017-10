„Üritasin eemale vaadata, aga ta hoidis mu nägu kinni. Nii et olin sunnitud talle silma vaatama. Tundsin jälestust ja häbi ja seda, et mitte keegi ei saa mind eales puhtaks pidada, kui ma olen saatanale nii lähedal olnud. Tema energia oli nii pahaendeline."

„Õelate kavatsuste" täht Blair (45) rääkis Vanity Fairile, et Toback tegi talle 1999. aastal hotellitoas ajupesu, et ta esitaks monoloogi palja ülakehaga, ehkki tegelaskuju oli advokaat, kes tegutses kohtusaalis. Ent lavastaja väitis, et topless-monoloog kinnitab näitlejatari julgust ja võimekust. Järgnes ettepanek vahekorraks. Kui Selma keeldus, ei lasknud Toback tal ruumist lahkuda, vaid hakkas end rahuldama, nühkides end vastu noorukese näitlejatari jalga.

Hollywoodi näitlejannad Selma Blair ja Rachel McAdams on järjekordsed naised, kes on rääkinud režissöör James Tobacki rõvedast käitumisest. Kokku on 72aastast Tobacki nüüdseks süüdistanud juba üle 200 naise.

Hiljem andis ta mõista, et kui Selma juhtunust kellelegi räägib, tapetakse ta. Näitlejanna vaikiski kõik need aastad, kes kartis tõesti oma elu pärast.

„On üks tüdruk, kes hakkas mu vastu tegutsema," öelnud Toback Blairile. „Ta kavatses rääkida. Usu mind, ma luban sulle, kui ta kellelegi räägib, ükskõik kui pika aja pärast, on mul inimesed, kes ta oma autosse tõmbavad, ta röövivad ja viskavad ta Hudsoni jõkke, tsemendiplokid jalgade küljes. Saad aru, mida ma räägin, jah?"

"Tead, ma olen sinu peale mõeldes korduvalt onaneerinud."

38aastane McAdams („Päevaraamat") rääkis, et ta oli 21, kui Toback teda hotellituppa prooviesinemisele kutsus. Kuid jutt läks varsti seksile. "See ajas segadusse. Mõtlesin muudkui: „Millal me siis proovini jõuame?""

„Ta ütles: tead, ma pean sulle ütlema, ma olen täna sinu peale mõeldes arvukaid kordi onaneerunud," rääkis McAdams. Hiljem nõudis režissöör näha näitlejatari häbemekarvu. Too keeldus ja pääses viimaks minema.

McAdams mäletab end olevat mõtelnud: „Kõik muutub kohe normaalseks. Kõik on lõpuks mõistusepärane. See kõik on kuidagi üle võlli." „Lõpuks mõistsin, et midagi ei muutu."

Näitlejatar tundis, et oli õnnega koos, et Toback talle otseselt kallale ei tulnud. Kui ta juhtunust hiljem oma agendile rääkis, öelnud too, et Toback on varemgi naisi ahistanud.