Prokuröri väitel hakkas mees toona 11aastast last kuritarvitama õige pea pärast seda, kui oli tema emaga abiellunud, vahendab New York Post.

USA räpistaari Nicki Minaji vanem vend Jelani Maraj on kohtu all, süüdistatuna oma kasutütre korduvas vägistamises nende Long Islandi kodus aastal 2015.

Poiss, kelle tuba oli õe toa kõrval, rääkis ka, et kuulis aeg-ajalt ukse klõpsatust ja seejärel madratsi kriiksumist.

Kohtuekspertiisi spetsialist kinnitas, et tüdruku pidžaamalt leitud spermaplekid kuuluvad tõenäoliselt tema kasuisale. Võimalus, et sperma omanik on keegi teine kui Maraj, olevat 1:348 miljonile.