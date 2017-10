Dortmundis avas Evelyn Schwarz hiljuti Saksamaa esimese bordelli, kus külalisi ootavad prostituutide asemel silikoonist seksinukud, vahendab RP Online. Uue asutuse nimi on BorDoll.

Evelyn Schwarz rääkis ajakirjanikele, et idee sündis pärast teleris nähtud reportaaži Jaapanis tegutsevatest analoogilistest bordellidest. BorDollis ootab praegu kliente 11 seksinukku. Valida on erineva pikkuse, juuksevärviga ja rinnasuurusega nukkude vahel. Ühe tunni hind on 80 eurot.

Seksinukk Elena. (bordoll.de)

Ööpäeva jooksul kasutab üht nukku kuni 12 klienti. Kõige populaarsem langes juba rivist välja ja tuli asendada uuega, ütles nukubordelli omanik, kes tellib seksinukke Kagu-Aasiast ja maksab nende eest kuni 2000 eurot tükist. Seni saab „BorDollis“ laenutada vaid naisnukke, kuid varsti jõuavad kohale ka meesnukud, lubab Evelyn Schwarz.