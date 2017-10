Tänavu on 25. oktoobri seisuga üle Vahemere tulnud Euroopasse 149 159 migranti, teatas reedel Genfis Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM).

See tähendab, et nädalaga lisandus 2310 migranti. Enim – 111 240 – on tänavu pidanud migrante vastu võtma Itaalia. Neist ligemale 20 000 on nigeerlased. Kreekasse on jõudnud 23 059, Hispaaniasse 14 042 ja Küprosele 818 migranti. Surma on ohtlikul mereteel tänavu saanud 2824 põgenikku. Kõik need numbrid on mullustest väiksemad: eelmisel aastal jõudis 25. oktoobri seisuga üle Vahemere Euroopasse 332 326 migranti ning uppunuid registreeriti samas ajavahemikus 3810.