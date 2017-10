Miks Keskerakond sotsid Tallinna võimupiruka juurest eemale peletas, on seletatav lihtsa matemaatikaga: Keskerakonnal on volikogus enamus, seega sotsidele vetoõiguse lubamine ühes volikogu esimehe kohaga olnuks juba puhas heategevus. Vähemaga polnud aga sotsid nõus. Kuid et Keskerakonnal on volikogus vaid ühehäälne ülekaal, on selge, et oma poliitika toetajaid siiski otsitakse. Või on selline salasõber juba leitud – Tallinna TVs jõuliselt figureeriv ja keskerakondlikest katuserahadestki oma osa saanud EKRE?

Eesmaa ehmatus

Taavi Rõivase ahistamisskandaalist alguse saanud maavärin oli niivõrd võimas, et peale peategelase aseesimehe kohalt minema paiskamise, lõi kõikuma kolleeg Enn Eesmaa tooligi, sest seadus nõuab riigikogu aseesimeeste koos valimist. Kuid vaid ehmatuseks see jäigi – Eesmaa osutus taas valituks ja jätkab aseesimehe tööd. Nüüd juba lootuses, et riigikogu teise aseesimehe Hanno Pevkuri kapist luukeresid ei leita.