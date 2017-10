Kas su uus mees on väitnud, et ta eks ei pakkunud talle voodis mingit rahuldust? Kas mees kirjeldab oma eksi väga veidra ja halva inimesena? On asju, mis su mehe eelmisest suhtest mõjutavad ka sind!

See pole hea uudis! Mees ei saa olla ka ise hea armastaja, kui ei suutnud oma eksiga jõuda rahuldava seksini. Või on mees väga isekas ja eeldab, et naine peabki ainukesena kõike tegema, et mees rahuloluni jõuaks. Miks ta eksiga üldse kokku jäi? Tõenäoliselt võtja, mitte andja!

2. Kõik oli eksi süü

Suur ohumärk, et su uus mees ei suuda ega taha suhtes mingit vastutust enda kanda võtta. Ükski suhe ega suhte purunemine ei sõltu ainult ühest inimesest. Ikka kahest!

3. Mehe sõnul on ta minevikus naisi valides teinud halbu valikuid

Mees, kes peab kõiki oma valikuid minevikus halbadeks - tuleb päev, mil ka sina oled tema vale valik!

4. Mees väidab, et ei suuda enam usaldada, sest eks muutis ta nii haavatavaks.

See on hea vabandus, miks end emotsionaalselt mitte siduda. Jääd 10 minutit kohtumisele hiljaks või vastad sõnumile 15 minutit hiljem - ta ei usalda sind. See teekond usalduseni on lõputult pikk...

5. Mees väidab, et ta eks tahtis voodis väga veidraid asju teha