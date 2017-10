„Kui jutt ümmargusest Maast on vandenõu, on see üks väga vana vandenõu. Ning Eesti teadlaste ja koguni Eestimaa enda panus sellesse vandenõusse on hiigelsuur,“ muigab Tarmo Soomere, matemaatik ja mereteadlane, Eesti Teaduste Akadeemia president. Õhtulehe palvel pidas Soomere miniloengu, kuidas leida tuge teadmisele, et Maa meenutab kujult ikkagi pigem õuna kui taldrikut. Siin on selle loengu konspekt.

Soomere: „Maa vaatlemisel on võtmesõnadeks pöörlemine ja kumerus. Kumeruse osas on meil lapiku maa inimestega ületamatud eriarvamused, hakkame siis pihta pöörlemisest, sest selles, et Maa pöörleb, saame kergesti kokku leppida.

Kuulus prantslane Jean Bernard Léon Foucault tegi katse, mida saab korrata igal pool, kus on paarikümne meetri kõrgune ruum. Paneme pika nööri otsa pendli ja lükkame selle kõikuma. Tunni pärast näeme, et pendel liigub teises sihis kui enne.

Mida see tähendab? Pendli võnkumise siht on sama, aga Maa on pöördunud pendli alt ära. Niimoodi on võimalik oma silmaga vaadates tuvastada, et Maa pöörleb. Muidugi võib esitada teooriaid, et Maa sees on elukad, kes on suutelised iga sellist pendlit jälgima ja siis seda sobiva kiirusega pöörama, aga ärme niisugust teooriat praegu kaalu.“