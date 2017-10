Teise maailmasõja ajal Suurbritannia kuninglikus õhuväes teeninud piloodi kauaaegne unistus täitus, kui ta sai 96 aasta vanuses veel kord raudlinnuga õhku tõusta.

Omal ajal hävituslennukeid juhtinud leitnant George Harvey oli Briti õhuväega ühinenud 1939. aastal, kirjutab BBC.

„Tahaksin veelkord taevasse tõusta, enne kui mind puukirstu pannakse," oli kungine piloot salamisi soovinud (SWNS / Scanpix)

Tema suurele soovile - istuda veelkord lennukisse, sai jälile haiglaõena töötav Claire Nias, kes leidis paberitükikese, kuhu oli kirjutatud: „Tahaksin veelkord taevasse tõusta, enne kui mind puukirstu pannakse“.

Õde otsustas seepeale kontakteeruda Lossiemouthis asuva õhuväebaasiga, et uurida, kas Harvey võiks neid külastada.

George Harvey koos teda abistanud meeskonnaga. Mehest paremal seisab haiglaõde Claire Nias (SWNS / Scanpix)

Pärast lendu ütles sõjaveteran, et oli fantastiline päev ning lisas, et et tal oli imeline tunne taas lennata.