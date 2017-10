Võimsate musklite poolest tuntud Chris Hemsworth tunnistab, et kaalus noorpõlves moekunstnikuks hakkamist.

„Mäletan, et ma tegin ristpistet," rääkis 34aastane näitleja ajakirjale OK! „Üksvahe mõtlesin: „Minust saab disainer!" Mäletan, et ostsin mingisuguseid riidelõikeid ja üritasin pükse ja igasuguseid asju õmmelda."

Kuid Hemsworth nendib, et väga kaugele ta moekunstiunistusega ei jõudnud ning otsustas õige pea järgida vanema venna Luke'i eeskuju ja näitlejaks hakata.