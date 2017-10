Eesrti Rahva Muuseumi uueks direktoriks valitud Alar Karis tänab oma sotsiaalmeedia kontol nii inimesi, kes ta valisid kui ka praegust direktorit Tõnis Lukast ja endist direktorit Krista Aru.

"Aitäh kõigile, kes on leidnud, et mulle võib usaldada Eesti Rahva Muuseumi juhtimise järgmiseks viieks aastaks," kirjutab Karis ja lisab, et viimasel nädalal intensiivistunud mõttevahetus annab talle veelgi enam põhjust töötada selle nimel, et viie aasta pärast, kui valitakse ERMile uut direktorit, oleks põhjust nentida, et muuseum on vähemalt sama hinnatud ja edukas, kui ta on seda praegu. Iga järgmine juht kannab edasi oma eelkäijate tööd.

"Ma tänan praegust direktorit Tõnis Lukast kui head konkurenti, kelle töö muuseumi uue hoone sissetöötamisel on olnud meeldejääv. Ja tänan endist ERMi juhti Krista Aru, kes pani ERMi uuendamise ettevalmistamisse kogu oma hinge," lõpetab Karis postituse.