Populaarses telesarjas „Kroon" („The Crown") hakkab kuninganna Elizabeth II-st kehastama Olivia Colman.

43aastane „Broadchurchist" ning mitmetes teistest seriaalidest ja filmidest tuntud Colman asendab senist peaosatäitjat Claire Foyd (33) juba küpsema kuninganna kehastamisel.

Daily Mail täheldab, et osatäitja vahetumine on Netflixi seriaali tegijatele algusest peale selge olnud. Sel kevadel sai Claire valmis „Krooni" teise hooaja. Kolmandal ja neljandal hooajal on monarh 40-60aastane.

Uute osade väntamine Colmaniga algab järgmisel aastal. Tema valitsusaeg saabub Neflixis aga alles 2019. aastal, märgib Briti leht.