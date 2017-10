Juddi teada töine kohtumine võttis ootamatu pöörde, kui filmimogul temalt hotellitoas massaaži nõudis. Teise variandina pakkunud Weinstein välja, et Ashley võib vaadata, kuidas ta end duši all peseb.

Vapustatud Judd keeldus kõigest. „Arvasin, et ei tähendab ei. Võitlesin aina eitades vastu, aga tema ei teinud väljagi. Järsku tähendas see tema meelest „võib-olla". Järsku see tähendas „jah". Järsku see erutas teda. Ma ei tea."