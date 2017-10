Lääne prefektuuri ennetus- ja menetlustalituse juhtivuurija Lennart Pulk meenutab, et esmalt arvati, et kui sõiduk on langenud kurjategijate valdusse, võib see suure tõenäosusega liikuda riigist välja. Seetõttu teavitati kohe naaberriike Lätit ja Leedut. „Seda versiooni toetas asjaolu, et sel ajal liikusid Eestis Lätist ja Leedust pärit autovargad,“ räägib Pulk.

Leedu liikluspatrull märkas sõidukit

Leedu liikluspolitseinikud Ricardas ja Sandra jälgisid liiklust Panevėžyse rajoonis Uta külas. Öösel kell pool neli kõlas politseiraadios teade, et Eestist on varastatud halli värvi takso, mille juht võib olla röövitud või tapetud.

Politseipatrull otsustas võtta suuna Lätile – juhuks, kui tagaotsitav auto peaks sealtpoolt tulema. Kõigest veerand tundi hiljem märkasidki politseinikud Statoili tanklas halli sõiduautot, milles istusid kaks noormeest.

Patrull parkis auto eemale ja asus noorukeid jälgima. Politseinikud aimasid, et taksos on röövlid, ning palusid saata lisajõude. Patrullauto roolis istuv Ricardas sõitis seejärel takso kõrvale ja käskis noormeestel aken lahti teha. Politseinik kõneles targu vene keeles, et lisajõudude saabumiseni aega venitada. Taksos istunud noormehed vene keelt ei kõnelnud.

TABAMISPAIK: Tapetud taksojuhilt röövitud hall Mercedes õnnestus kiirelt tabada tänu Leedu liikluspolitseinikele, kelle patrullauto on näha tagaplaanil. (Leedu politsei)

Kui politseilisajõud pärale olid jõudnud, astus seni patrullautos istunud Ricardas välja. Taksoroolis istunud noormees üritas Ricardasele inglise keeles selgitada, et autodokumente pole tal esitada. Küll aga ulatas ta Ricardasele juhiloa, mis olid välja antud Benjamin Hiienurmele.

Üks kohale saabunud politseinikest liikus takso kõrvalistuja poole ja silmas tagaistmel vedelemas reisikotti ja selle ees põrandal õlakotti, millest väljapunnitav toru meenutas tulirelva. Tagaistmel olid plekid, mis meenutasid verd.

Noormeestel kästi taksost välja tulla. Vendade käte ümber klõpsatasid kinni käerauad ja neid hakati patrullautodesse viima. Filip-Artur poetas vennast möödumise hetkel „no comments“ ehk ei kommenteeri. Tollal 18aastane Benjamin ja 20aastane Filip-Artur toimetati Leedu politseijaoskonda, kus neid esimest korda üle kuulati. Mõlemad keeldusid ütlusi andmast.

Vahistamismäärused ja koostöö alustamine

Leedu politseinikud leidsid taksost kaks püstolit ja Kalašnikovi automaadi, mis näisid ehtsad. „Masina läbivaatusel leiti relvamaketid ja selle alusel noormehed vahistatigi – relvade ebaseadusliku omamise eest,“ meenutab prokurör Gardi Anderson. Noormeeste vastu algatati Leedus seetõttu kriminaalmenetlus. 17. veebruaril selgus ballistilisest uuringust, et tegu on mulaažidega, mis tulistamiseks ei sobi.

Gardi Anderson kinnitab, et Leedu kolleegid vaatasid takso üle ülimalt põhjalikult. Kohtus läks tõestusmaterjalina vaja iga kriimu ja vereplekki: tänu kogutud tõenditele õnnestus tõde jalule seada (Teet Malsroos)

Veel enne taksojuhi laiba leidmist esitas Eesti prokurör kohtusse vahistamistaotlused, milles heitis noormeestele ette mõrva. Kui üks vahistamistaotlustest oli kohtus rahuldatud ja teist parasjagu arutati, leiti Pulli lähedalt surnukeha. Taksojuht Lembit oli tapetud 95 hoobiga.

„Otsekohe vormistati Euroopa vahistamismäärused ja õigusabitaotlus: justiitsministeerium aitas korraldada taotluste tõlke ja need läksid Leedu poole teele. Otsus kirjutada vahistamistaotlusele mõrvaparagrahv osutus väga õigeks, sest paragrahvi muutmine rahvusvahelises õigusabitaotluses on aeganõudev,“ räägib prokurör Gardi Anderson. „Leedukate käes ei olnud ju mitte ainult kahtlusalused, vaid ka kuriteo üks sündmuspaik: taksojuhi auto. Leedukad tegid taksole vägagi põhjaliku ülevaatuse ja võtsid sealt kõikvõimalikud proovid, isegi lõhnaproovi, kuid jätsid auto esialgu siiski enda kätte.“

Kuidas aga teadis Eesti politsei, et taksojuhi brutaalse tapmise taga on just Hiienurmed, kes Leedus kangekaelselt vaikisid? Tänu sellele, et vennad olid sattunud politsei huviorbiiti juba varem, 14. jaanuari öösel Häädemeeste vallas. Tookord olid Benjamini juhitud Fordil küljes numbri­märgid, mis kuulusid teisele sõidukile. Fordist leiti ka kolm relvamaketti, esiklaasi juurest sinised vilkurid, näomaskid, riided ja jalanõud. Politseinikud panid kirja kogu tol õhtul Fordist leitud kraami.

Kui 31. jaanuaril hakati otsima, kuhu võisid taksoröövlid põgeneda – teadmata veel, kes selle võika teo taga on –, leiti Eestis kohast, kus vennad olid enne piiriületust teinud vahepeatuse, taksost välja visatud asjad. Leitud riided ja jalanõude tallamuster sarnanesid pealtnäha 14. jaanuari vaatlusprotokollis kirjeldatutega. Tallamuster sarnanes ka Pulli külast surnukeha juurest leitud jäljemustriga. Nii alustaski Eestis Lääne ringkonnaprokuratuur kohtueelset uurimist kriminaalasjas ning 19. veebruaril andis riigiprokuratuur välja Euroopa vahistamismäärused.

Samal ajal vaatlesid Leedu uurijad taksot ülima põhjalikkusega, millimeeter millimeetri haaval. „Taksot vaadeldi kogu päeva ja see asja ette. Kohtus läks tõestusmaterjalina vaja igat kriimu ja vereplekki: tänu ohvri vigastuste ja autost kogutud kahjustuste võrdlusele ning teistele kogutud tõenditele õnnestus ümber lükata vendade räägitud lugu, justkui oleks tapatöö korda saatnud vaid üks vend,“ ütleb Anderson. „Uurijad kehastusid ohvriks ja ründajateks. Hukkunu ja auto vigastuste tekkimist läbi mängides leidsid uurijad veenvad tõendid, et mõrvas pidi olema võrdne roll mõlemal vennal.“

22. veebruaril otsustas Panevėžyse linna piirkonnakohus lõpetada algatatud kohtueelse uurimise, sest vennad Hiienurmed ei olnud Leedu riigis midagi kriminaalset toime pannud. Leedu kohus võttis aluseks Eesti peaprokuratuuri esitatud õigusabi taotluse.

„Hiienurmed toodi Eestisse hiljem kui auto. Leedu soovis enne meeste väljaandmist lõpetada menetluse relvade ebaseadusliku omamise asjus. Ehkki Eesti peaprokurör palus menetluse meile üle anda, soovis Leedu selle ikkagi ise lõpule viia,“ ütleb Anderson.

Uus viivitus vendade üleandmisel Leedult Eestile tekkis rahvusvahelise nõude tõttu, mille järgi ei tohi kahtlustatava olukord väljaandmisega halveneda. Leedu kohus soovis enne väljaandmist selles veenduda. „Hiienurmedele ette heidetava teo eest on maksimumkaristus – eluaegne vangistus. Rahvusvaheline norm, samuti Leedu seadused võimaldavad eluaegsest vangistusest vabanemist taotleda 20 aastat pärast karistuse kandmise algust. Eestis avaneb võimalus taotleda vabanemist alles 30 aasta möödudes,“ selgitab Anderson. „Eesti prokuratuuril tuli Leedu kohtule näidata, et ka siin oleks vendadel eluaegse vangistuse mõistmise korral võimalik taotleda vabanemist juba 20 aasta möödumisel. Kuna Eestis võib president süüdimõistetule armu anda igal ajal, ei olnud enam põhjust noormeeste väljaandmisest keelduda.“