Ivo Linna esitleb kontserdisarjaga „Suur loterii“ uut albumit ja raamatut. Tuuri esimesel kontserdil kutsus laulja endaga lavale laulma ühe fänni publikust. Rõõmus fänn sai koos Linnaga esitada legendaarset lugu „Kikilips“.

(Teet Malsroos)

„See on mees, kelle muusikat kuulavad nii vanad kui noored... See on mees, keda imetlevad nii emad kui tütred… See on mees, kel pole mingi probleem koguda Instagramis mõne tunniga kümneid tuhandeid jälgijaid… See on mees, kes on eestlaste südameis juba üle 50 aasta!“ seisab Ivo Linna kontserttuuri tutvustuses.

Esimene kontsert toimus neljapäeval Tallinnas Vene kultuurikeskuses. Fännidest seal puudust ei tulnud. Pärast kontserti seisid külalised pikas järjekorras, et küsida raamatu või plaadi peale Ivo Linna autogrammi. Tulihingelised austajad said meeldejääva kallistuse või ka ühispildi.

Millist meeleolu lõi Ivo Linna kontsert publikule ning kuidas laulja autogramme jagas, vaata galeriist!