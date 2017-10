Mitu päeva kadunud Renet Joosepi sugulase sõnul on Reneti kadumine seda uskumatum, et tegu on pigem vaikse ja tagasihoidliku noormehega, kes poleks lihtsalt niisama võõrastega kaasa läinud.

„See ei ole üldse tema moodi,” kommenteerib 20aastase Renet Joosepi kadumist tema sugulane Deeno Lippand. Ta iseloomustab Renetit kui rahulikku ja kohusetundlikku noormeest, kes peab oma lubadustest alati kinni ega aja tühja juttu. „Ma ei usu, et ta võõrastega kaasa läheks, sest ta on kindla sõnaga ning ei ole mõjutatav. Kui ta midagi ei taha, siis ei tee.”

Deeno, kes elab Renetiga erinevates linnades, sõnab, et Renetiga kohtusid nad tavaliselt jaanipäevadel või jõulude ajal, kui sugulased kokku said. Seda Deeno aga ei tea, mis toimub Reneti igapäevaelus. „Korraks mõtlesin, et äkki on mõni tüdruk mängus, aga praegu kahtlen selles,“ sõnab Deeno.

Renet Joosepit nähti viimati ööl vastu 26. oktoobrit kella kahe ajal, mil ta suundus Raatuse tänavalt oma koju Narva maanteele. Koju noormees aga ei jõudnud, samuti ei ilmunud ta järgmisel hommikul ülikooli, edastas Lõuna prefektuur.