Täna õhtul läheb ETV saade „Ringvaade“ viimast korda eetrisse Solarise keskusesse püstitatud ning dušikabiiniks ristitud väikesest stuudiost. Esmaspäevast seavad nad end sisse juba telemajas.

„Ringvaade“ on Solarises pesitsenud pea terve tegutsemisaja, vaid esimesed kaks kuud oldi telemajas. Kuigi televiisorist võib stuudio tunduda üsna normaalse suurusega, on see tegelikkuses päris väike. Viimase saate puhul tahab „Ringvaate“ meeskond teha eksperimendi – kui palju rahvast sinna mahub?

Seega – kel õhtuks plaanid tegemata, seadke sammud pisut enne kella 19 Solarise keskuse kolmandal korrusel asuvasse „Ringvaate“ stuudiosse ja proovime üheskoos ära, kui palju rahvast stuudiosse mahutada õnnestub!