57aastane David Duchovny on viimasel ajal kahtlaselt palju aega veetnud endast 33 aastat noorema naisterahva seltsis.

National Enquireri allikate teatel on „Salatoimikute“ staari nähtud Vancouveris koos 24aastase Monique Pendleberryga.

Kenake pikajuukseline brünett tutvus oma onu teatel Duchovnyga Malibu mahlapoes, kus ta töötab. Nüüdseks on nad kahekesi reisinud nii New Yorki kui Kanadasse ning Monique on Davidit, kes läks oma seaduslikust kaasast Téa Leonist üheksa aastat tagasi lahku, ka pereliikmetele tutvustanud.

Kuid onu raiub siiski nagu rauda: „Nad ei semmi, nad on lihtsalt sõbrad.“ Mine võta kinni!

