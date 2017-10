Reedel oli ETV saatel „Ringvaade“ viimane päev Solarises asuvas stuudios ning juba esmaspäeval lähevad nad eetrisse telemajja ehitatud uuest stuudiost. Käisime sel puhul stuudios kaameraga külas ja uurisime, kas Marko Reikopil kohavahetuse pärast ka kurb meel on.

„Ei ole kurb, pigem on hea meel,“ ütleb Reikop. „Mitte et sellel stuudiol midagi viga oleks. Oli väga hea valik, et me siia tulime. See on suurepärane koht, inimesed käivad siin ja sellist asja polnud Eestis varem tehtud, et me näeme taustal, kuidas päris inimesed mööda kõnnivad.“ Tegelikult oleksid saatetegijad tahtnud, et taustal oleks näha olnud tänaval kõndivaid inimesi, kuid üldiselt on „Ringvaate“ alguseks õues kottpime ja see polnud võimalik.

Marko ütleb, et dušikabiiniks ristitud stuudio on tegelikult tore, kuid liialt pisike. „Siin on mure, et kaameramehed ja operaatorid ei mahu oma kaamerate taha seisma. Me oleme siin väga rahul olnud, kuid see on end lihtsalt ammendanud.“ Marko ütleb, et telest paistab nende stuudio suurem, kui muidu.

Vaata videost, kuidas meeldib Markole uus stuudio ja mida ta Õhtulehele veel rääkis.