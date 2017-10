„Need burgerid on meil seitse ja pool aastat kapis seisnud. See on varuvariant – kui mõni külaline jätab tulemata ja meil on vaja viis minutit eetrit täita, võtame selle välja ja saame imestada, mis temaga juhtunud on,“ räägib saatejuht Marko Reikop, et „Ringvaate“ toimetuse kapis seisavad kuivanud burgerid.

Marko räägib, et kui „Ringvaadet“ alustati, nähti lugu sellest, kuidas üks ameeriklane hamburgeri kappi unustas ja selle neli aastat hiljem leidis. „Ta avastas, et burgeril pole midagi viga ja see kõlbab täitsa süüagi, kuigi oli neli aastat kapis seisnud. Mees otsustas selle oksjonile panna ja sai eBays 2000 dollarit,“ seletab Marko. Nii otsustati ka „Ringvaates“ sarnane katse teha. Kaks hamburgerit ja kahed friikartulid leidsid oma tee toimetuse kappi 2010. aasta märtsis.

