Kõrgkooli turundusõppejõud Aet Kull räägib, et Eestis on tuhandeid promootorina töötavaid inimesi, ning selgitab, kas tõesti oodatakse neilt ühe ülesandena ka massaažiteenuse pakkumist.

Aet Kulli sõnul on promootor, promotüdruk, brändisaadik või ka hostess maailmas väga levinud ja tavaline personalirendi vorm. „Suures plaanis on promootor segu modellist, klienditeenindajast ja müügiinimesest. Need on inimesed, kes reklaamivad kaupa, näiteks pakuvad poes midagi degusteerida või aitavad üritusi korraldada,“ ütles Kull.

„Tõsi, selles äris töötab keskmisest rohkem ilusaid noori naisi. Selle peamine põhjus pole mitte kerglus, vaid elementaarne psühholoogia – tõestatud on, et sümmeetrilise välimusega inimesed tekitavad kergemini usaldust ja neil on oma kaupa lihtsam müüa,“ lisas Kull.