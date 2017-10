Vaimse tervise eest võitlejana tuntud prints Harry kohtus ametlikul Taani visiidil sealtsete aktivistidega ning avaldas arvamust, et inimesed veedavad liiga palju aega internetis.

„See on nagu vaimne jooksutrenažöör, millelt nad maha ei saa. Kehale sa sellist treeningut peale ei suruks,“ vahendab People.com. „Ma olen viimane inimene, kes seda ära keelata tahaks, kuid inimesed kannatavad vaimse väsimuse ja läbipõletmise all. Peame rohkem üksteisega rääkima.“

„Oli näha, et prints oli ka ise oma ema tõttu keerulises seisundis olnud ja sellepärast mõistab ta meid,“ ütles kampaania One of Us esindaja Troels Torp reporteritele. „Ta oli väga heasüdamlik ja maine.“