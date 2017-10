Spordiklubis pärast kõvat tantsutrenni tahaks mõnusalt veejoa all lõõgastuda, kuid pilku riivab kõrval ihuhädasid kergendav laps? Või äkki hoopis bikiinipiirkonda raseeriv näitsik, kellega just koos trenni teha vihtusid? Pole just kõige mõnusam lõpp treeningule...

Kuigi spordiklubides ja saunades, spaades on sildid üleval, mis keelavad raseerimise, siis leidub ikkagi neid, kes sellest hoolimata enda karvakasvu teiste ees korrastada soovivad.

Facebooki grupis „Märgatud24 Tartus“ kirjutab nördinud naine, et Tartu spordiklubis häirivad teda end raseerivad naised. Mõistetav, et keegi ei taha ju end pestes tunda, kuidas võõra inimese ihukarvad ta varvaste vahel teed kanalisatsioonini otsivad.

Teisel korra sattus ta end pesema ajal, mil üks ema oma lapsel pesuruumis pissida käskis.

Samuti olevat häda WCde kasutamisega, sest inimesed ei mõistvat lihtsat asja ehk vett hädale peale lasta...

Kas olukord on tõesti nii hull? Jaga meiega oma kogemust! Kas oled ise juhtunud nägema midagi ebameeldivat või häirivat? Kuidas käituksid, kui keegi su kõrval end kergendab või ihukarvu eemaldab?