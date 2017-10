Skandaalne räppar Beebilõust ehk Andrus Elbing, kes ka ise sageli pahandustesse satub, saatis Instagramis videotervituse kupeldamiskahtlusega Laura Kõrgemäele.

Videos laulab Beebilõust kaasa USA räppar 50 Centi hittlugu „P.I.M.P“ (inglise keelest tõlgituna on sõna „pimp“ tähendus „kupeldaja“). Videosse on jäänud refrääniosa, mida Beebilõust kaasa ümiseb:

„I don't know what you heard about me

But a bitch can't get a dollar out of me

No Cadillac, no perms, you can't see

That I'm a motherfucking P-I-M-P“

Video alla on Elbing kirjutanud: „Laura @laurakorgemae ära muretse, sa tegid köigest seda mida tahtsid! PIMP PIMP hurraa! PIMP PIMP hurraa!“

Vaata lõbusat videot allpool!