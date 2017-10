Muide, Kasahstani Moslemiliit on registreerimata organisatsioon ja ühestki teisest liikmest peale Telibekovi andmeid ei ole. Lisaks Kasahstani Moslemiliidule juhib Telibekov veel teistki organisatsiooni, mida tegelikkuses olemas ei ole. Selle nimetus on Kesk-Aasia inimõiguste moslemikomitee.

Viimastel aastatel on Kasahstani üheks populaarsemaks inimeseks tõusnud Murat Telibekov, kes nimetab end Kasahstani Moslemiliidu (Союз мусульман Казахстана, Union of Muslims of Kazakhstan) juhiks. Ajakirjaniku ametit pidav ja näidendeid kirjutanud tehnikateaduste kandidaat Telibekov on netiuudiste kirjutaja, kes paistab silma sellega, et avaldab ja levitab regulaarselt selliseid uudiseid, mis tahes-tahtmata pälvivad tähelepanu, kuid mida teised allikad ei kinnita.

Kasahstanis tegutseb moslemiorganisatsioon, mille peamees ja võib-olla ka ainus liige Murat Telibekov on pälvinud suurt tähelepanu oma eriskummaliste ja jalustrabavate avaldustega. Seejuures teeb ta seda humoorikalt ja mõnikord ka nii, et pole arugi saada, kas ta mõtleb seda tõsiselt või mitte, millega on tekitanud kaasmaalastes palju nördimust.

Telibekovit on nimetatud provokaatoriks ja vaimuhaigeks, kes räägib täielikku jampsi ja ajab lihtsatel kasahhidel päid segi. Esitatud on lausa mõtteid, et Moslemiliidu ja Telibekovi tegevus ohustab riiklikku julgeolekut, sest miljonid inimesed Venemaal, Usbekistanis, Türgis, Euroopas loevad neid avaldusi ja ettepanekuid ning imestavad Kasahstanis valitseva barbaarsuse, harimatuse ja ignorantsuse üle. Õiged moslemid on tema peale erakordselt tigedad, aga blogijad nimetavad teda andekaks internetitrolliks.

2011. aastal kandideeris Telibekov Kasahstani presidendiks, kuid kuna ta ei ilmunud kasahhi keele eksamile, siis heideti ka kandidaatide hulgast välja. Ise põhjendas ta eksamile mitteminekut järgmiselt: „Riigipeaks kandideeriv inimene ei tohi teha taolisi alandavaid protseduure. Presidendikandidaati peab hindama rahvas, mitte mingisugused ametnikud.” 2015. aastal soovis ta uuesti kandideerida presidendiks, kuid taas keeldus eksamit tegemast.

Lisaks esitas ta 2011. aastal keskvalimiskomisjonile ettepaneku, et kandidaadid võiksid valimiskautsjonina esitada ka materiaalseid väärtusi, nagu näiteks lehmi ja hobuseid, maakrunte, kanakintse, lambanahku, orje, prostituute, uimasteid.

Telibekov on öelnud mullu detsembris Kasahstani infoportaalile Nur.kz, et tema väljaütlemised ja avaldused on reageering Kasahstanis valitsevale absurdsusele. „Meie olukord on tulvil absurdi, kõik on etteaimamatu: täna on inimene rahvuskangelane, tuntud ja austatav riigimees, homme või aasta pärast aga kurjategija, kaabakas ja lurjus,” rõhutas Telibekov.

Telibekov kinnitas, et suudab kõik asjad muuta vastupidiseks, pöörata pea peale ja viia absurdini välja, kuid seejuures ei kannata ükski inimene. „Teie, ajakirjanikud, võite vestluse kontekstist välja lõigata teatud fraase ja kujutada mind lollakana,” möönis ta. Samas ta märkis, et mõned kahtlustavad teda töötamises valitsuse heaks, et elulistelt probleemidelt tähelepanu eemale juhtida. „Ma püüan selliseid süüdistusi ignoreerida, sest kuidas ma saan veenda, et ma pole eriteenistuste agent?” küsis ta retooriliselt.

Iga suguakti eest tuleb maksta

2015. aasta septembris soovitas Telibekov kehtestada riigis seksimaks. See ettepanek kerkis päevakorrale siis, kui Kasahstani valitsus otsustas sisse seada maksu metsamarjadele ja seentele. Telibekovi sõnutsi koostasid riigi juhtivad majandus- ja seksiteadlased hinnakirja intiimvaldkonna maksustamiseks.

Seaduslikus abielus olevad kasahhid peavad iga suguakti eest tasuma 584 tenget (1,5 eurot). Kui aga tegu on abieluvälise seksiga, siis on maks 1893 tenget (4,7 eurot), ebatraditsiooniline seksuaalakt läheb maksma 4892 tenget (12 eurot). Kui välismaalaste jaoks on iga seksimine kaks korda kallim, siis pensionärid ja invaliidid on maksust vabastatud. Kui vähemalt üks partneritest oskab riigikeelt, siis võib ta seksida 50-protsendilise soodustusega. Lisaks on kõigil inimestel võimalik omandada kuu- või isegi aastapilet, mis aitab kokku hoida vahendeid.

Ka suguakti pikkus on ette kirjutatud. See ei tohi kesta üle 14 minuti, vastasel juhul tulevad mängu erikoefitsendid. Energia säästmiseks ei tohi rakendatud võimsus ületada viit hobujõudu või 3,5 kilovatti, vastasel juhul kehtestatakse taas erikoefitsendid.

Seaduse järgimise kontrollimiseks tuleb luua aga seksipolitsei, millel on õigus siseneda inimeste eluruumidesse ootamatult igal suvalisel ajal – nii päeval kui öösel ilma prokuröri sanktsioonita.

Moslemiliit on veendunud, et sellist olulist eluvaldkonda ei tohi lasta isevoolu teed minna ja riik peab sellel silma peal hoidma, et säilitada moraalseid väärtusi ja parandada demograafilist olukorda.

Seksimiskiirus ei tohi ületada 3 m/s

Moslemiliit ja Telibekov täiendasid tänavu jaanuaris reegleid intiimelu valdkonnas, mis puudutavad abikaasade liikumist seksi ajal, seksipoose ja vibraatorite kasutamist. Seksireeglid on mõeldud täienduseks islamiseaduste juurde.

„Meeste suguorgan ei ole kaup, mida võib müüa, välja üürida või jätta laenu tagatiseks,” rõhutas Moslemiliit. „Seda ei tohi kasutada lipuvarda, kumminuia, tugisamba, vilepilli või voolikuna.” Umbes samalaadsed kitsendused kehtivad ka naiste suguorgani kohta, mida ei tohi kasutada kandevõrgu, laeka, hiirelõksu, seifi või rahakotina.

Lisaks peavad mees ja naine kasutama seksimisel vaid üht poosi. „Liikumiskiirus seksi ajal ei tohi ületada 3 meetrit sekundis, kui abikaasad asuvad asulas. Maakohtades võib kiirus olla maksimaalselt 5 meetrit sekundis,” täpsustati Moslemiliidus.

Abikaasadel pole soovitatav kasutada vahekorra ajal vibraatoreid, pikendusjuhtmeid, trafosid, stimulaatoreid, stabilisaatoreid ja muid seadmeid. Seksimise ajal on keelatud söömine, raamatute ja ajalehtede lugemine, palvetamine, teleri vaatamine, telefoniga rääkimine, aevastamine, köhimine, nuuskamine, roojamine ja hasartmängude mängimine. Naistel on veel eraldi keelatud suguakti ajal kasutada spiraale, vedrusid, riive ja muid vahendeid, mis raskendavad sisenemist ja lapse eostamist.

Tualettpaberit saab pesumasinas pesta

Senini viimase pommuudisena teatas Kasahstani Moslemiliit, et riigi tuntud insenerid ja teadlased said hakkama millegi sellisega, mida ei oskaks tegelikult ettegi kujutada ja mis tundub võimatuna. Nad said innustust Astana üliõpilasest Kuanõš Uzbekovist, kes leiutas spetsiaalse veekoti vee säästmiseks loputuskastis, ning otsustasid minna veelgi kaugemale.

Moslemiliit tõi septembri lõpus avalikkuse ette info, et nende ühingusse kuuluvad teadlased leiutasid mitmekordse tualettpaberi, millele midagi sarnast mujal maailmas pole tehtud. Tualettpaberina kasutatav uus materjal lubab seda kasutada lõpmatult. Selleks tuleb panna tualettpaber pärast esimest kasutamist tavalisse pesumasinasse ja paari minuti pärast on see nagu uus. Seejuures võib paberit pesta nii palju kui soovi on ehk lõpmatult.

Kuidas see võimalik on? Põhjus peitub ebaharilikus materjalis, millest valmistatakse supertualettpaberit. Selle konsistentsi ja valmistamistehnoloogiat veel arendatakse, et saavutada ideaalne tulemus. Samas hoitakse kõiki andmeid, sealhulgas paberi retsepti saladuses.

Ainsa asjana räägiti seda, et uut paberit toodetakse komposiitmaterjalidest ja selleks kasutatakse nanotehnoloogiaid. Leiutajad loodavad, et see leiutis pakub suurt huvi paljudele suurkompaniidele ja muudab väga põhjalikult tualettpaberitööstust. Veel on nad kindlad, et see põhjustab tõelise ökoloogilise revolutsiooni.

Projekti juht olevat meedia teatel keegi Amanbai Kakbas, kes ütles ühes intervjuus, et praegu jääb asi veel rahastamise taha, kuid ta on kindel, et see idee võetakse kasutusele vähemalt riigiasutustes, kui just mitte kõigis kodudes. Superpaber ei võimalda mitte ainult kokku hoida raha, vaid jätab kasvama ka suure hulga puid, mis muidu oleks tavalise tualettpaberi valmistamiseks maha raiutud.

Uut tualettpaberit on Moslemiliidu kinnitusel tutvustatud juba rahvusvahelistel messidel. Praegu on teada, et „igavese paberi” patenti on nõus ostma nii Hiina, Põhja-Korea, India ja isegi Aafrika riikide ärimehed. Nad on valmis organiseerima ka selle tootmist. Kasahstani Moslemiliit otsustas tutvustada seda leiutist ülemaailmsel ärikonverentsil (World Business Angels Investment Forum, WBAF), mis toimub järgmise aasta veebruaris Türgis.

Suurele hulgale faktidele vaatamata peeti nii Kasahstanis kui Venemaal teadet korduvkasutatavast tualettpaberist valeuudiseks (fake news) ja ei võetud kuigi tõsiselt.

Kuulsate kasahhide panteon Kuul

Oktoobris 2014 tegi Telibekov ettepaneku rajada Kuule panteon ehk Kasahstani väljapaistvate isikute matusepaik. Selle kasuks räägib palju argumente, millest peamine on Kuu vallutamine kasahhide poolt.

Kuna silmapaistvate kasahhide surnukehad peavad puhkama absoluutselt puhtas keskkonnas ja Maa saastatus on väga suur, siis ongi panteoni ehitamine Kuule parim variant. Kuna hauad on Maast piisavalt kaugel, siis ei ohusta neid haudu ka rüvetamine terroristide ja ekstremistide poolt. Ja kuna sõit Kuule on tehniliselt keeruline ja kallis, siis saab niimoodi vältida vääritute isikute sattumist panteoni altkäemaksu või šantaaži tulemusel. Lisaks tagab atmosfääri puudumine Kuul surnukehade säilimise miljarditeks aastateks, mis annab võimaluse neid kunagi uuesti ellu äratada ja Maale tagasi tuua.

Kui Kasahstan saab selle projektiga hakkama, siis tõuseb riigi maine rahvusvahelisel areenil mõõtmatusse kõrgusesse ja Kasahstan saab maailmas eristaatuse. Kui aga Kuult avastatakse veel naftat või teisi maavarasid, siis saab need odavamate hindadega välisturul maha müüa ja Kasahstanist saab rikas riik.

Liiklushuligaane võib peatada ka vorstikangiga

Moslemiliit ja Telibekov on võtnud sõna ka liikluseeskirjade täiendamisel ja parandamisel. Nii soovitati lisada autoapteeki rahusteid, rasestumisvastaseid vahendeid, vaktsiine ebola, katku, siberi katku ja koolera vastu. Lisaks peaks autojuhtidel olema käepärast – eriti öisel ajal sõites – pesapallikurikas, pisargaasiballoon, metallkiiver, kuulivest, vile ja signaalrakett.

Telibekov on veendunud, et busside kõrval vajavad spetsiaalset sõidurada ka üle 30 000 dollari maksnud autod, alla 1000 dollari maksnud autod, seksuaalvähemuste poolt juhitavad autod. Ka iga värvi autole peaks olema eraldi sõidurada: näiteks valged ühel, mustad teisel rajal.

Moslemiliit teatas tänavu jaanuaris, et hindab kõrgelt Kasahstani siseministeeriumi revolutsioonilist otsust loobuda politseisauade kasutamisest ja tegi liikluspolitseinikele omapoolseid ettepanekuid. Nii võiks transpordivahendeid tänavatel edaspidi peatada žestidega, ähvardavate poosidega, palja ülakehaga ja särki pea kohal lehvitades, eredavärviliste sokkide või saabaste näitamisega, vormimütsi õhkuviskamisega, punase lipuga vehkides. Veel saaksid politseinikud autodele märku anda vilede, metsloomade kombel häälitsemise, muusikapillide, hirmutavate grimasside, torru keeratud ajalehe, viinapudeli, vorstikangi, tätoveeritud kehaosade, eriplakatitega.

Halloween on kurjast ja vanuritel pole õigust elule

Samal ajal unikaalse korduvkasutusega tualettpaberi leiutamisega teatas Telibekov, et üheskoos Côte d'Ivoire'i Vabariigi teadlastega on kasahhid aretanud erilise põõsa, mille lehtedega saab samuti tualettpaberit asendada. „Austuse märgiks Aafrika riigi vastu otsustasime anda taimele afro-kasahhi nime – Cote Surtkiš,” kirjutas Telibekov. Kuid erinevalt igavesest tualettpaberist pole selle imetaime kohta rohkem infot avaldatud.

Moslemiliit on püüdnud juba ammu vastu seista müstikale. Kasahstani ühiskond on äärest ääreni pungil igasuguseid hirme: rahvast hirmutatakse terroristide, ekstremistide, inflatsiooni, bensiini- ja leivahinna tõusuga, parlamendi laialisaatmisega, presidendi enneaegse surma ja hullumeelse järeltulijaga. Selles olukorras ei jäägi midagi muud üle, kui kehtestada kriminaalkaristus kasahhidele, kes tähistavad Halloweeni.

On teada fakt, et Kasahstanis ilmub palju ajalehti ja ajakirju, mida keegi ei loe. Isegi sunniviisiline tellimine pole aidanud. Mitmemiljonilised tiraažid lähevad trükikojast otse prügimäele ja toimetused tegelevad makulatuuri tootmisega. Samal ajal on kõige nõutumaks paberiliigiks tualettpaber. Kõiki neid fakte arvesse võttes tegi Moslemiliit ettepaneku ühendada kasulik meeldivaga ehk hakata trükkima ajalehetekste tualettpaberile. Pressiteatas märgiti, et islamiteadlased on juba välja töötanud ka spetsiaalse hügieenilise trükivärvi, mis pole tervisele ohtlik.

Prantsusmaa, Inglismaa ja Venemaa vanade seaduste valguses peaks Kasahstanis kehtestatama ka habememaks. Kui habeme või vuntside pikkus on üle 12,4 cm, siis on aastamaksu suurus 1530 USA dollarit. Maksustatud on ka karvad kuklal, kaenla all ja suguorganitel. Lisaks tulid meedikud ja teoloogid järeldusele, et oluline on karvkatte suurus ka teistel kehaosadel. Nii ei tohi karvade pikkus ületada paljudes piirkondades 17 millimeetrit ja tihedus võib maksimaalselt olla 9 karva ühel ruutsentimeetril. Usutakse, et see avaldab positiivset mõju inimeste tervisele ja takistab mässumeelsete mõtete tekkimist. Rikkumise ehk pikemate karvade korral võetakse süüdlased vastutusele.

Kasahstani põhiseaduses on kirjas presidendi vanuse alampiir – 40 aastat, kuid pole midagi öeldud ülempiiri kohta. Seetõttu pani Moslemiliit 2013. aastal ette piirata riigipeade valitsemist kuni 80-aastaseks saamiseni, kusjuures seaduse rikkumist karistatakse surmanuhtlusega. „Kui president püüab pärast 80. sünnipäeva ikka riiki edasi juhtida, siis ta hukatakse,” oli kirjas Moslemiliidu pressiteates. Erand on tehtud üksnes praeguse presidendi Nursultan Nazarbajevi suhtes, kes on praegu ka alles 77-aastane. Tänavu otsustas Moslemiliit seda ettepanekut laiendada ja teatas, et seoses ajutiste majandusraskuste ja rahapuudusega tuleks elu kestust piirata 80. eluaastaga. Need, kes elavad kauem, peavad maksma trahvi, kes aga surevad enne 80. eluaastat, saavad postuumselt riikliku autasu.

Kasahstani Moslemiliit ei piirdu ainult koduriigi elu korraldamisega, vaid püüab jõudumööda abistada ka teisi riike. Mullu tehti Suurbritannia endisele peaministrile David Cameronile ettepanek asuda tööle Kasahstani Moslemiliidu presidendi nõunikuna. Lisaks muinasjutuliselt kõrgele palgale (3 miljonit naela kuus) lubati Cameronile veel kinkida Kasahstani sultani tiitel ja anda tema käsutusse haarem riigi kõige ilusamate neidudega. Ainsaks tingimuseks oli, et Cameron võtab vastu islami usu ja teeb läbi ümberlõikamise.

Pärast seda, kui Aserbaidžaani president Ilham Äliev nimetas oma abikaasa Mehribani riigi asepresidendiks, tegi Moslemiliit aseri moslemite palaval toetusel ettepaneku nimetada Aserbaidžaani uueks kaitseministriks presidendi ämm. Seda põhjendati sellega, et ainult ämm saab kindlustada nii riigi tõhusa kaitse kui presidendi isikliku julgeoleku. Moslemiliit kiidab Aserbaidžaani presidendi tegevuse heaks, sest lähisugulaste määramine kõrgetele ametikohtadele aitab kaasa riigi efektiivsele juhtimisele. Et olukorda veelgi paremaks muuta, on Kasahstani Moslemiliit valmis kinkima Aserbaidžaani presidendile kolm uut abikaasat, et ka need saaks panna tähtsaid riiklikke ülesandeid täitma. „Teil kui tõelisel moslemil on õigus omada nelja naist!” teatas Moslemiliit.

Veel on Kasahstani Moslemiliit soovitanud organiseerida laadad prestiižsete pruutide müümiseks vallalistele meestele, palgata spordiminister välismaalt, korraldada Kasahstanis kohus Hitleri üle, luua Kasahstani helesinise lipu alusel geilipp homoparaadide jaoks, muuta politseiteenus tasuliseks põhimõttel „kes rohkem maksab, selle juurde politsei ka kiiremini tuleb”.