„Meie töö on teha siin mänguväljakul puhtaks pisemad lõigud, kuhu traktor ei pääse. Muidu olekski pidanud traktor tulema siia kõnniteed puhtaks lükkama, aga läks katki,“ selgitab Rein ning lisas, et traktori katkiminek oli paras pettumus. „Praegu on nagu kondiproov, kas peab vastu,“ muheleb ta.

„Praegu üritan labidaga sulalund kõnnitee küljest lahti kraapida. Ega see kerge ei ole”, võtab lumekoristustöö Reinu kohati ohkama. „Kui hommikul selja taha vaatasin, oli peaaegu sama palju lund uuesti maha sadanud, kui olime lükata jõudnud. Nüüd on ka see asi, et lumi tallatakse kinni ja seda on kehv kätte saada.“

Rein lisab, et nende tööpäev jätkub kella viieni ning kui mänguväljak on puhtaks tehtud, tuleb edasi liikuda teistele objektidele.

Lumekoristus kui vabatahtlik töö

Liivalaia tänaval Kaasani Jumalaema kiriku juures on labidaga askeldav Pjotr jõudnud lumekoristusega pea lõpusirgele ning jopehõlmadki lahti teinud. Pjotr räägib, et tema ülesandeks on hoolitsemine kiriku hoovi ja kõnnitee eest. Ilm aga ei küsi, millal on kojamehel aega ja tuju töötada. „Oleneb ilmast, vahel tuleb töötada hommikuti, vahel õhtuti.”

Neljapäeva hommikul töötab Pjotr juba kella seitsmest alates, sest üllatuslikult maha sadanud lumi tahab koristamist. „Kui homme lund ei saja, siis koristada ei ole vaja. Täna on raske, homme kergem. Sügisel pühkis tuul vahel nii tugevasti, et lehti koristada ei tulnudki, aga lumega nii kerge ei ole,“ räägib mees.

„Teha tuleb nagu tööd jagub. Kui libedaks kisub, tuleb kõnniteele kildu raputada,“ on Pjotr ilmataadi ootamatusteks valmis. Tema elufilosoofia on lihtne: jumal annab tervise ja aitab ka lund koristada.

Pjotrile ei ole kojamehetöö mitte pensionilisa teenimiseks, vaid vabatahtlik kiriku heaks tehtav kohustus, mida ta enda sõnul meeleldi täidab. „Kui antakse raha, on hästi, kui ei anta, on ka hästi,“ on rahul mees, kel pole sõlmitud mingit siduvat lepingut.

Korralik lumesahmakas teeb kinnistuomaniku elu raskeks

Nõmmel ridaelamu esist kõnniteed koristaval Sergeil on korter samas majas ning mees on enda sõnul koristustöö täna enda peale võtnud põhjusel, et teised majaelanikud on tööl. Käsisaha abil töö lausa lendab käes. Nurgas ootab labidas, millega hanged kokku lükata.