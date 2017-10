„Psühho“ Norman Bates, „Texase mootorsaemõrvade“ Nahknägu, „Voonakeste vaikimise“ Buffalo Bill ja Hannibal Lecter – need võikad tegelaskujud on juba aastakümneid filmihuviliste õudusunenägudes tegutsenud. Kuid vähesed teavad, et oma ohvreid nülginud ja nende nahast kostüüme meisterdanud maniakkide prototüüp on vagur Wisconsini vanapoiss Ed Gein.

Vildaka naeratusega Ed Gein oli ühtaegu ontlik ja ekstsentriline poissmees, kes sai kohalike elanikega, eriti lastega, ülihästi läbi. Ent teismeliste seas käisid jutud, et tema majas kummitab ja et seal on terve kollektsioon krimpsu tõmbunud inimpäid. Politsei ei teinud kõlakatest välja, kuni oli liiga hilja, kirjutab Briti leht Daily Mail, tutvustades Robert Kelleri raamatut „Unhinged: The Shocking True Story of Ed Gein, the Butcher of Plainfield“ („Liimist lahti: Plainfieldi lihuniku Ed Geini šokeeriv tõsilugu“).

VAGUR VANAPOISS: Üksildase Wisconsini vanapoisi Ed Geini (1906–1984) toime pandud jõledused olid palju hullemad kui temast inspireeritud tegelaskujudel Buffalo Billil, Nahknäol ja Norman Batesil, toonitab kurikuulsast inimrappijast raamatu kirjutanud Robert Keller. (VIDA PRESS)

Edi isa George oli alkohoolik, ema Augusta Wilhelmine Gein aga raevukalt usklik naine, kes terroriseeris abikaasat ja ähvardas oma kaht poega pattude eest põrgutulega. Iseäranis tuliselt hoiatas ema Edi ja tema vanemat venda Henryt lodeva naissoo eest.

Kui Ed oli seitsmene, kolis pere veelgi sügavamale Wisconsini maakolkasse. Ta jumaldas oma ema. Viimane keelas tal sõprade otsimise ära. Nii lugeski poiss üksinduses salaja õuduslugusid inimsööjatest ja peade maharaiumisest. „Kui Augusta oleks Edi lugemisvara avastanud ja selle ära keelanud, võinuks poisi elu teistsuguseks kujuneda,“ usub Keller.