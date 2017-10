"Mis juhtub siis, kui sa istud kolme jalaga taburetil ning jalad ei ole ühepikkused? Ilmselt ei ole sa heas tasakaalus ja kipud kaldu vajuma sinnapoole, kuhu on suunatud raskuskese. Mis on ühist kolme jalaga taburetil ja kehakaalul?" mõtiskleb toitumisnõustaja Laivi Mesikäpp ettevõttest Tervise Maitsed.

Kehakaal on toitumisnõustaja sõnul mõjutatud erinevatest teguritest, millest peamised on toitumine, liikumine ja emotsioonid. "Kui üks neist on tasakaalust väljas, siis on olukord võrreldav kolme jalaga taburetil istumisega – tasakaalu pole ja raskuskese sunnib sind pingutama pigem ebasoovitavas suunas," lisab Mesikäpp.

Võib-olla istud just praegu ühel sellisel "taburetil"?

Kaaluprogramm "Kehakaalu Kunst" on see taburet, mille jalad on ühepikkused – et saaksid keskenduda sellele, mis tegelikult oluline on!

Kehakaalu kunst võtab fookusesse kõik kolm olulist teemat: toitumine, liikumine ja emotsioonid.

Toitumine. Kuigi kaalulangetaja on tihti üsna teadlik sellest, kuidas ja mida süüa, et kaal langeks, siis kõige raskem ongi teadmiste ellu rakendamine.

Liikumine. Liikumine. Kõik teavad, et liikumine on oluline, ent kas ainus võimalus on minna jõusaali? Ei ole. Võimalus liikumiseks võib olla sinu nina all, aga sa lihtsalt ei märka seda. Aitame su liikuma ka ilma jõusaalita.

Emotsioonid. Nendel on söömise juures suur roll. Mõnikord süüakse selleks, et unustada. Mõnikord süüakse selleks, et lohutada. Mõnikord süüakse sellepärast, et ei suuda enda pidurdada. See on vaid jäämäe veepealne tipp. Kunstiterapeut aitab üles leida sinu emotsioonid kehakaalu taga ja viib sind ilma toiduta enesemotiveerimise teekonnale.

Töö toimub grupinõustamise vormis ja kestab peaaegu kolm kuud, mille jooksul vajad igal nädalal poolteist tundi aega selleks, et osaleda grupitöös. Ülejäänud aeg kulub tööle iseendaga. Grupid on mõnusalt väikesed ja intiimsed, mis tagab kõigile võimaluse saada juhendajate tähelepanu.

Programmi eesmärgiks on toetada tervislikku kaalulangetust ning elustiili muutust selliselt, et kehakaal jääks püsima. Peale intensiivse programmi läbimist on osaleja juba iseseisvalt võimeline hoidma saavutatud tulemust ja vajadusel jätkama eesmärgi nimel.

Programmi on oodatud ülekaalulised inimesed, kes peavad oluliseks oma toitumisharjumuste püsivat muutmist ning vajavad muutuste elluviimise perioodil professionaalset tuge.

Programmis osaleja on seotud konfidentsiaalsuse kokkuleppega ehk grupiliikmete poolt räägitu jääb nelja seina vahele.

Mis roll on kunstiteraapial?

Kunstiteraapia on psühhoteraapia üks vorm, mis kunstis kasutatavate vahenditega toob igas inimeses peituva sisemise tarkuse ja tervenemise teadlikule tasandile. Selles protsessis ei ole oluline "kunstiteose" lõpptulemus, vaid selle loomine ning hinge ja keha arengu stimuleerimine. Kunstiteraapias ehk loovteraapias lähtutakse veendumusest, et loovus on üldinimlik omadus.

Kaaluprogramm on seotud peamiselt visuaalkunstiteraapiaga, millesse põimub ka pisut liikumisteraapiat – tule ja lase oma loovus valla ning õpi ennast läbi selle paremini tundma ning juhtima!

Programmi viivad läbi kogenud toitumisnõustajad Laivi Mesikäpp, Eva-Liisa Kaaristo ja kunstiterapeut Merle Peters.

