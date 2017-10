Tõsielustaarina iga oma isiklikku asja avalikult lahkav Kim Kardashian näitas, et ta ei olegi nii julge, et kõike ilmarahvaga jagada. Trennist tulnuna kartis ta avalikkust suisa nii väga, et peitis oma meikimata näo lapselikult käekoti taha...

Pärast korralikku trenni Beverly Hillsi jõusaalis ootas tõsielustaari ukse taga paparatso, kes dressides ja trennitopis naist pildistada tahtis, vahendab Metro.

Tõsielustaarina peaks eeldama, et fotograafid on kõikjal. Rääkimata sellest, et naine on jaganud oma elust seiku, mis meikimata näost tõenäoliselt palju skandaalsemad on. Ja ta tuli ju ometigi trennist, kus peaks vägagi eluline ja normaalne olema meigita olek.

Nii jäi staar ühele fotole vihase näoga, kuid teise ajaks peitis end üldse käekoti taha.

