Arstid kinnitasid, et lõikuse keerukaim osa oli operatsioonihaava katmine nahaga. „Kui lapsed sellest eluga välja tulevad, on järgmiseks sammuks nende koljude rekonstrueerimine,“ selgitas plastiliste operatsioonide spetsialist Maneesh Singhal.

Esimene operatsioon tehti poistele juba 28. augustil, mil eraldati neid ühendanud veenid.

Kuid lisaks põhiprobleemile on mõlemal poisil muidki tervisehädasid. „Kui Jagal on südamerike, siis Kalial on probleeme neerudega,“ ütles lastega tegelev neurokirurg. „Kui alguses oli Jaga tervem, siis nüüd on asi pöördunud. Kalia on oma vennast paremas seisus,“ sõnas arst.