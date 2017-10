Reformierakonna poliitik Valdo Randperet paneb imestama, miks pidi avariisse sattunud peaminister üleüldse kasutama alarmsõidukit.

„Kas ma olen ainus, kes leiab, et peaministri auto avariisse sattumise puhul on kõige olulisem aspekt lahti rääkimata jäänud? Miks pidi auto Jüri Ratasega üldse vilkurite saatel mürsuna linna mööda lendama ja kollase tulega ennast foorist läbi pressima?“ küsib Randpere ja viitab seadusele, mille kohaselt on peaministri auto ja saateauto alarmsõidukid ainult kiireloomuliste ametiülesannete täitmise puhul.

Pardakaamera video (PPA)

„Loen lehest, et Jüri sõitis Tehnikaülikoolist Tallinna Linnavolikokku. Kas tõesti klassifitseerub tänapäeval ka Tallinnas sotsidega koalitsioonileppe päästmine peaministri kiireloomuliste ametiülesannete hulka? Minu arvates peaks antud juhul arutlema mitte selle üle, kas kindlustus maksab ja kellele ta maksab. Küsimus on, kas meie peaminister seisab väljaspool Eestis õigusruumi või kehtivad ka tema suhtes mõned seadused?“